13 estrelas que podem passar pelo tapete vermelho do Festival de Gramado

Bella Campos, a Maria de Fátima da novela "Vale Tudo", está no elenco do filme "Cinco Tipos de Medo". Pressphoto / Divulgação

Ainda faltam ser revelados os jurados e os ganhadores dos troféus Oscarito, Eduardo Abelin, Kikito de Cristal e Cidade de Gramado, e sempre há casos de conflito de agenda por causa de outros trabalhos. Mas já dá para especular que pelo menos 13 estrelas da indústria nacional podem desfilar no tapete vermelho do 53º Festival de Cinema de Gramado, entre os dias 15 e 23 de agosto.

A lista começa pelos dois atores que dividem a curadoria do evento com o crítico Marcos Santuário: Caio Blat, em seu terceiro ano na função, e Camila Morgado, estreante.

O filme de abertura do Festival de Gramado, que terá sessão fora de competição, é O Último Azul (2025), do diretor pernambucano Gabriel Mascaro, vencedor do Urso de Prata no Festival de Berlim, a segunda maior honraria do evento. O elenco conta com Rodrigo Santoro, um dos atores brasileiros que também fizeram carreira em Hollywood.

Rodrigo Ssntoro e Denise Weinberg em "O Último Azul". Guilhermo Garza / Divulgação

Nesta terça (8), o curador Marcos Santuário divulgou os longas-metragens brasileiros de ficção que competirão pelos Kikitos. Um deles tem estrela até na direção: Querido Mundo (RJ), de Miguel Falabella.

O filme investiga um encontro improvável numa véspera de Ano-Novo. A queda de uma ponte numa noite de tempestade une os mundos de Elsa (Malu Galli) e Oswaldo (Eduardo Moscovis), que acabam por se encontrar no Rio de Janeiro nos escombros de um prédio abandonado por seus construtores. O elenco inclui Marcello Novaes e Danielle Winits.

Eduardo Moscovis e Malu Galli em "Querido Mundo", de Miguel Falabella. Pressphoto / Divulgação

Bella Campos, a Maria de Fátima da nova versão da novela Vale Tudo, e o rapper Xamã atuam em Cinco Tipos de Medo (MT). Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta neste filme rodado no Mato Grosso pelo diretor Bruno Bini. Murilo, jovem músico que vive um luto, se envolve com Marlene, uma enfermeira que está em um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias se cruzam com as de Luciana, policial movida por vingança, e de Ivan, advogado com intenções ocultas.

Sonhar com Leões (SP), de Paolo Marinou-Blanco, é protagonizado por Denise Fraga, premiada em Gramado e no Festival de Havana pelo desempenho em Por Trás do Pano (1999) e em Brasília por Felicidade É... (1995) e Hoje (2011). O filme é definido como uma "tragicomédia surreal" que aborda a temática da eutanásia. Gilda, uma imigrante brasileira vivendo em Lisboa, tem apenas um ano de vida pela frente após o diagnóstico de uma doença terminal. Seu único desejo é morrer enquanto tem sua dignidade e ainda é ela mesma.

Denise Fraga protagoniza "Sonhar com Leões". Pressphoto / Divulgação

A Natureza das Coisas Invisíveis (DF), de Rafaela Camelo, traz no elenco Camila Márdila, atriz de Que Horas Ela Volta? (2015), Carvão (2022), Ainda Estou Aqui (2024) e das séries Justiça, Bom Dia, Verônica e Senna, além da novela Amor de Mãe. Na trama, Glória, uma garota de 10 anos, passa as férias no hospital onde sua mãe trabalha como enfermeira. Lá, ela conhece Sofia, uma menina que está convencida de que a piora na saúde da bisavó é causada pela internação hospitalar.

E Papagaios (RJ), de Douglas Soares, tem o cantor Leo Jaime trabalhando como ator novamente. O personagem central é Tunico (Gero Camilo), o "papagaio de pirata" mais famoso do Rio, que está sempre seguindo repórteres para aparecer na TV. Após um grave acidente, ele conhece Beto, um jovem misterioso que se torna seu aprendiz, em um país que, então, tinha mais de 70 milhões de televisores ligados todos os dias.

