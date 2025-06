"Round 6": ninguém está preparado para o que acontece na terceira temporada

Pular corda é um dos jogos mortais da terceira e última temporada da série sul-coreana "Round 6". Netflix / Divulgação

Ninguém está preparado para o que acontece na terceira e última temporada de Round 6, disponível a partir desta sexta-feira (27) na Netflix. Nem os personagens, que terão de enfrentar jogos de sobrevivência ainda mais cruéis, nem os espectadores. Cheguei a passar mal ao assistir ao segundo episódio (são seis no total), talvez o mais sufocante e o mais chocante na trajetória da série sul-coreana escrita e dirigida por Hwang Dong-hyuk. Mas fique sossegado: NÃO HAVERÁ SPOILERS nesta coluna.

Lançada em setembro de 2021, Round 6 rapidamente se tornou um fenômeno de audiência e de engajamento nas redes sociais — que certamente contribuiu para sua consagração, em 2022, no Emmy, o principal prêmio da TV e do streaming nos Estados Unidos. A primeira temporada ganhou em seis categorias: melhor série dramática, direção, ator (Lee Jung-jae, que faz o protagonista, Seong Gi-hun, o número 456), atriz convidada (Lee Yoo-mi), design de produção, efeitos visuais e performance de dublês.

Round 6 apostou em uma mistura de sadismo e visual colorido para abordar uma tema que já vinha pautando o cinema mundial: a desigualdade social, o abismo entre ricos e pobres, o descaso dos primeiros para com os últimos ou a exploração dos últimos pelos primeiros. Vide o oscarizado Parasita (2019), do também sul-coreano Bong Joon-ho, Bacurau (2019), dos brasileiros Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, O Poço (2020), do espanhol Galder Gaztelu-Urrutia, e O Tigre Branco (2021), do estadunidense de origem iraniana Ramin Bahrani.

Ym Si-wan interpreta Myung-gi na terceira temporada de "Round 6". Netflix / Divulgação

A tinta bruta usada no retrato do capitalismo selvagem, por sua vez, remetia a títulos como a franquia Jogos Mortais (iniciada em 2004) e a saga Jogos Vorazes (2012-2015). Endividados e desesperados são selecionados para encarar desafios que reproduzem brincadeiras infantis — o que, a um só tempo, simplifica o caminho para as explosões de violência dos personagens e apela para as emoções primárias dos espectadores.

A cilada para o espectador de "Round 6"

O Front Man/Líder gerencia os jogos mortais na série "Round 6". Netflix / Divulgação

Em Round 6, o diretor e roteirista Hwang Dong-hyuk armou uma cilada para o público. Não por causa da estilização da barbárie: sob a guarda da ficção, nos permitimos a violência abominável na vida real, mas libertadora e até fascinante quando de mentirinha; sob a fantasia dos personagens, somos capazes de cruzar limites morais e inclusive matar. A armadilha tem a ver com o olhar do espectador.

Em tese, somos convidados a nos projetar nos pobres coitados que se engalfinham nos jogos, todos com virtudes e vulnerabilidades com as quais podemos nos identificar. Quem seria eu: o corajoso? O observador? O perseverante? O trapaceiro? O solidário? O perdedor?

Na prática, Dong-hyuk nos coloca no lugar dos promotores desse espetáculo perverso. Não à toa, na época da estreia o diretor teatral gaúcho Marcelo Restori lembrou das arenas romanas, onde os cidadãos assistiam aos escravos lutarem até a morte. Também não é à toa, máscaras escondem os rostos dos VIPs e dos operadores das brincadeiras mortíferas. Primeiro porque o anonimato dá poder, como comprovam personagens da ficção tipo o Homem Invisível e os perfis de redes sociais que disseminam discursos de ódio e desinformação. Segundo porque atrás delas poderia estar qualquer um de nós.

Round 6 insta o público a adotar uma postura semelhante à dos VIPs: no aconchego de nossos sofás, torcemos por um competidor cientes de que o sucesso dele poderá representar a morte de todos os outros. Nosso, digamos, prazer depende da dor alheia. Para aliviar a consciência, nem precisamos tratar as vítimas como pessoas — são números: 001, 199, 212, 456...

Relembre a segunda temporada de "Round 6"

Park Gyuyoung interpreta No-eul na terceira temporada de "Round 6". Netflix / Divulgação

Inescapável diante do sucesso inicial de Round 6, a segunda temporada introduziu elementos suficientes — como a personagem da exímia atiradora No-eul (Park Gyuyoung), que oferece ao espectador um outro ponto de vista sobre o jogo — para evitar que a série se tornasse repetitiva. Ao mesmo tempo, realçou as críticas e os dilemas propostos na primeira leva de episódios.

O surgimento da votação, na qual os jogadores têm a opção de escolher continuar ou desistir, repartindo o dinheiro acumulado até o momento, serviu para dar a eles mais cara de sociedade, que precisa se reunir para discutir o bem comum. Mas também iluminou a força aniquilante do egoísmo e o poder contaminador do veneno da ganância.

ALERTA DE SPOILER PARA QUEM NÃO VIU A SEGUNDA TEMPORADA.

Lee Byung-hun interpreta In Ho, o Front Man/Líder, na terceira temporada de "Round 6". Netflix / Divulgação

O foco em Hwang In-ho, o Front Man/Líder interpretado por Lee Byung-hun, que se disfarçou como Jogador 001 para se aproximar de Gi-hun e depois traí-lo, sabotando o plano do protagonista de implodir o jogo, permitiu a Hwang Dong-hyuk trabalhar o confronto ideológico de Round 6. De um lado, a fé, do outro, o niilismo. De um lado, Gi-hun ainda acredita na humanidade, ainda acha que pode haver união entre os jogadores. Do outro, In-ho já concluiu que o mundo não tem salvação, é cada um por si e Deus por ninguém.

Como é a terceira temporada de "Round 6"?

Lee Jung-jae interpreta Seong Gi-hun, o número 456, na terceira temporada de "Round 6". Netflix / Divulgação

A terceira temporada de Round 6 começa exatamente de onde a segunda parou. Gi-hun está no fundo do poço — e é um poço muito fundo. Sua campanha para convencer os jogadores a votarem pelo fim do jogo não surtiu efeito, e sua rebelião armada terminou em chacina perpetrada pelos guardas de uniforme rosa. O golpe final foi ver, a um palmo de distância, a execução de seu melhor amigo, Jung-bae. Será que o sistema nunca poderá ser vencido? Será que ele terá de vergar seus princípios morais em nome da sobrevivência?

Isolado entre os jogadores restantes — a maioria deles partidária da continuação dos jogos —, Gi-hun tornou-se uma figura sorumbática. Quase não reage aos acontecimentos a seu redor. Mas logo o protagonista será forçado a tomar decisões cruciais, porque o jogo não para. E só piora.

Wi Ha-joon interpreta o policial Jun-ho na terceira temporada de "Round 6". Netflix / Divulgação

Enquanto isso, In-ho reassume seu papel como Front Man/Líder para receber os VIPs, que são os personagens menos interessantes de Round 6, e seu irmão, o policial Jun-ho (Wi Ha-joon), segue em sua busca pela ilha secreta, que é a subtrama menos interessante de Round 6.

Os VIPs são muito caricaturais, condição reforçada pelas máscaras carnavalescas e pelo inglês artificial dos diálogos. Bem, talvez essa seja a intenção de Dong-hyuk: ridicularizar a elite, mostrar sua futilidade e sua desumanidade. O único ponto positivo de suas cenas é que, a cada vez que eles abrem a boca, ampliam a distância que, suponho, existe entre esses personagens e os espectadores. Se somos voyeurs do suplício, somos pelo menos um pouquinho melhores do que aqueles escrotos.

Jun-ho, por sua vez, empreende uma investigação inútil aos nossos olhos: já sabemos tudo o que ele quer descobrir. As cenas de ação e as reviravoltas são pura encheção de linguiça.

Jo Yuri interpreta Jun-hee, a número 222, na terceira temporada de "Round 6". Netflix / Divulgação

Embora a desertora da Coreia do Norte No-eul desperte uma empatia cautelosa (sim, a guarda tenta salvar um jogador, mas não dá para esquecer que ela integra o pelotão de fuzilamento), os personagens interessantes e as subtramas interessantes se desenvolvem no âmbito dos jogos. É nas arenas e no dormitório que flagramos dramas individuais ou coletivos, alianças ou conflitos, redenções ou quedas.

Um trunfo da terceira temporada em relação às duas anteriores é a permanência de muitos dos jogadores que já havíamos conhecido. Seguem no jogo, por exemplo:

Myung-gi , o número 333 (Ym Si-wan), um ex-influenciador do mercado de criptomoedas;

, o número 333 (Ym Si-wan), um ex-influenciador do mercado de criptomoedas; Jun-hee , a número 222 (Jo Yuri), jovem grávida do mesmo rapaz;

, a número 222 (Jo Yuri), jovem grávida do mesmo rapaz; Cho Hyun-ju , a número 120 (Park Sung-hoon), mulher trans atrás do prêmio para pagar suas cirurgias de afirmação de gênero;

, a número 120 (Park Sung-hoon), mulher trans atrás do prêmio para pagar suas cirurgias de afirmação de gênero; Im Jeong-dae , o número 100 (Song Young-chang), idoso que deve 10 bilhões de wons (ou seja, quase 20% do montante total se houver um único ganhador) e que, por isso, defende sempre a continuação da disputa, mesmo que falte a ele destreza e coragem;

, o número 100 (Song Young-chang), idoso que deve 10 bilhões de wons (ou seja, quase 20% do montante total se houver um único ganhador) e que, por isso, defende sempre a continuação da disputa, mesmo que falte a ele destreza e coragem; Seon-nyo , a número 44 (Chae Gook-hee); que assegura ter poderes xamânicos;

, a número 44 (Chae Gook-hee); que assegura ter poderes xamânicos; Nam-gyu , o número 124 (Roh Jae-won), que era cupincha do rapper Thanos;

, o número 124 (Roh Jae-won), que era cupincha do rapper Thanos; Min-su , o número 125 (Lee Da-wit), um covarde de carteirinha;

, o número 125 (Lee Da-wit), um covarde de carteirinha; Yong-sik, o número 007 (Yang Dong-jeun), um jogador compulsivo, e sua mãe, Geum-ja, a número 149 (Kang Ae-sim), que entrou nos jogos para ajudar o filho a quitar suas dívidas.

Só por serem remanescentes eles já se tornam familiares a nós: ao menos com a turma do bem, criamos um laço afetivo que, quando é rompido, dói pra caramba.

Na terceira temporada de "Round 6", Yang Dong-jeun interpreta Yong-sik, e Kang Ae-sim faz sua mãe. Netflix / Divulgação

Não vou detalhar nenhum dos jogos da terceira temporada, a não ser revelar que um deles envolve pular corda. As "brincadeiras" estão mais engenhosas, mais letais — e mais coletivas, o que aumenta o risco e a imprevisibilidade. Prevalecerá a estratégia, o destemor, a força, o acaso ou a traição?

O clímax de Round 6 não está exatamente no último jogo, cujo resultado é um tanto presumível, assim como são razoavelmente esperadas as consequências (surpresa mesmo é a participação de um grande nome de Hollywood). Em dramaticidade, nada supera o segundo episódio, cujo título meio bucólico, meio poético — Noite Estrelada — contrasta com a ferocidade e a implacabilidade da prova imposta aos jogadores.

Naquele labirinto sangrento, a tática, o vigor, a sorte, o heroísmo e mesmo a arapuca podem não ser o bastante para a sobrevivência. A natureza humana é testada até seu limite. Deixai toda a esperança, vós que entrais.

Cena da terceira temporada da série "Round 6". Netflix / Divulgação

No suposto conforto do nosso lar, na suposta proteção de nossa casa, vamos nos sentir unidos aos jogadores como nunca estivemos. Por um instante, podemos inclusive achar que estamos vestidos com a calça de abrigo e o agasalho verdes. Porque compartilhamos o mesmo suor, a mesma aflição. A única diferença é que, do lado de cá, dá para apertar um botão e recuperar o fôlego, enquanto os personagens não têm tempo de respirar.

Ao sufoco, soma-se o choque. Decisões de altíssimo impacto devem ser tomadas quase a cada minuto. Decisões irreversíveis são tomadas. Quando você pensar que o pior já passou, aí vem o bote fatal.

Ninguém está preparado para resolver aquela situação. Ninguém sai ileso. Nem os personagens, nem os espectadores. A lembrança daquelas cenas vai cortar feito faca.

