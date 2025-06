Robert De Niro interpreta dois mafiosos em filme que fica pela metade

Robert De Niro como Vito Genovese (à esquerda) e como Frank Costello em "The Alto Knights: Máfia e Poder". Warner / Divulgação

Além de ser uma ficção baseada na história real de dois notórios gângsteres ítalo-americanos — Frank Costello (1891-1973) e Vito Genovese (1897-1969) —, The Alto Knights: Máfia e Poder (The Alto Knights, 2025) traz uma coleção de nomes associados a filmes e séries sobre mafiosos. O longa-metragem que já está disponível na plataforma Max também marca o reencontro de veteranos de Hollywood que são velhos amigos.

O diretor é Barry Levinson, 83, que concorreu ao Oscar por Bugsy (1991), filme sobre como o mafioso judeu Benjamin Siegel impulsionou a cidade de Las Vegas. Ele já havia dirigido De Niro em Sleepers: A Vingança Adormecida (1996), Mera Coincidência (1997) e O Mago das Mentiras (2017).

Os verdadeiros Vito Genovese (1897-1969) e Frank Costello (1891-1973), retratados no filme "The Alto Knights". Warner / Divulgação

O roteirista é Nicholas Pileggi, 92, coautor dos roteiros adaptados de Os Bons Companheiros (pelo qual disputou o Oscar) e Cassino, ambos baseados em livros de sua autoria.

O diretor de fotografia é Dante Spinotti, 81, que trabalhou com De Niro em Fogo Contra Fogo (1995), de Michael Mann, e que colaborou com o mesmo cineasta em Inimigos Públicos (2009), sobre a caçada policial aos gângsteres John Dillinger, Baby Face Nelson e Pretty Boy Floyd nos anos 1930.

Na produção, está Irwin Winkler, 94, produtor indicado ao Oscar por Touro Indomável (1980), outro filme estrelado por Robert De Niro, e Os Bons Companheiros, além de ter dirigido o ator em Culpado por Suspeita (1991).

Já o elenco de atores e atrizes coadjuvantes inclui três rostos conhecidos dos fãs da série Família Soprano (1999-2007). Michael Rispoli, que fazia Jackie Aprile, capo da máfia que morre nos episódios iniciais, dá vida a Albert Anastasia (1902-1957), um dos fundadores da Cosa Nostra nos EUA. Kathrine Narducci, a Charmaine Bucco, uma rara bússola moral na saga dos Sopranos, interpreta Anna, esposa de Vito Genovese. E Matt Servitto, o agente do FBI Dwight Harris, está no papel de George Wolf, advogado de Frank Costello.

Robert De Niro e Kathrine Narducci em "The Alto Knights: Máfia e Poder", filme de Barry Levinson. Warner / Divulgação

Se os nomes são recorrentes em produções sobre mafiosos, a trama provoca déjà vu. Como Os Bons Companheiros, Cassino e O Irlandês, trata-se de mais um filme que pinta um painel histórico dos EUA ao retratar as imbricações entre os criminosos, os políticos, a economia e a sociedade. Vale avisar que Barry Levinson é menos didático e fluido do que Martin Scorsese na apresentação dos personagens e na contextualização, e a montagem assinada por Douglas Crise busca imprimir um dinamismo e uma velocidade que por vezes atrapalham o entendimento dos fatos encenados e do catatau de texto.

Como em O Irlandês, o personagem de Robert De Niro (no caso, Frank Costello) relembra na velhice, falando para a câmera, episódios marcantes de sua trajetória. Ele começa narrando a tentativa de homicídio que sofreu em 1957, ao entrar no edifício de luxo em Nova York onde morava com a esposa, Bobbie (Debra Messing, vencedora do Emmy, e concorrente outras quatro vezes, pela série Will & Grace).

— Antes de eu levar um tiro na cabeça, acho que ninguém sabia que eu era mafioso. Não andava com guarda-costas e estava casado há 38 anos com a mesma mulher — Costello conta.

Debra Messing interpreta Bobbie Costello em "The Alto Knights: Máfia e Poder". Warner Bros. / Divulgação

Quem atirou nele foi Vincent Gigante (1928-2005), papel do fraco ator Cosmo Jarvis (o John Blackthorne da série Xógum). Não demora a sabermos que Gigante fez isso a mando de Vito Genovese, outrora o melhor amigo de Frank Costello e dono de um estabelecimento no Bronx onde os mafiosos confraternizavam, o The Alto Knights Social Club. É que, depois de cumprir pena na prisão, Genovese quer uma fatia maior do bolo, o que gera o conflito que envolve Costello e as chamadas Cinco Famílias.

Este conto verborrágico sobre ego e ganância carece de momentos marcantes, ou pelo menos singulares, ainda que um ou outro monólogo provoque interesse, tensão ou até risos — como o que cita os mórmons que encontraram ouro em Palmyra, uma vila do Estado de Nova York. O filme fica pela metade. Parece que está sempre prestes a decolar, impressão reforçada pela trilha sonora de David Fleming (premiado com o Emmy pela música do seriado The Last of Us), mas isso nunca ocorre de fato.

Robert De Niro como Vito Genovese (à esquerda) e como Frank Costello em "The Alto Knights: Máfia e Poder". Warner / Divulgação

The Alto Knights: Máfia e Poder vale só pela curiosidade de ver Robert De Niro interpretando dois personagens — e contracenando consigo mesmo. Enquanto Frank Costello exala elegância, diplomacia e esperteza, Vito Genovese é agitado, violento e irascível. São como as duas faces da mesma moeda. Daí, provavelmente, a ideia de escalar o mesmo ator.

Ou talvez Joe Pesci, 82 anos, não estivesse a fim de reprisar um papel como o Tommy DeVito de Os Bons Companheiros ou o Nicky Santoro de Cassino. Diante de sua ausência, De Niro prestou uma bela homenagem ao emular o olhar e o jeito de falar de Pesci quando está na pele de Genovese.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.