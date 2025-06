13 filmes de terror para a sexta-feira 13 que dão muito medo

Toni Collette estrela "Hereditário" (2018), filme dirigido por Ari Aster. Reprodução / Adoro Cinema

Sexta-feira 13 é o dia sagrado para ver filmes de terror.

Desta vez, convidei os participantes do grupo de WhatsApp que reúne leitores da coluna para montar uma lista com alguns dos melhores títulos do gênero disponíveis no streaming ou nas plataformas de aluguel digital.

Tem clássicos dos anos 1970 e filmes mais contemporâneos. Eu fecho a seleção com uma dica minha, que é bem barra-pesada, vale alertar.

1) O Exorcista (1973)

"O Exorcista". Warner / Divulgação

Francisco José Goyer Bornéo indica o filme de William Friedkin. Uma atriz (Ellen Burstyn), ao perceber o comportamento estranhíssimo de sua filha de 12 anos (Linda Blair), pede ajuda a um padre, que também é um psiquiatra, e este chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. "Este filme amaldiçoado é um clássico que não poderia faltar", afirma Francisco. (Para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play)

2) Alien: O Oitavo Passageiro (1979)

"Alien: O Oitavo Passageiro". Disney+ / Divulgação

Juliana Silva Nunes indica o filme de Ridley Scott. A tripulação de uma nave espacial, a Nostromo, começa a ser dizimada um por um, restando apenas a tenente Ripley (Sigourney Weaver) para enfrentar o ser invasor. "Este clássico nunca vai deixar de ser o maior e melhor filme da franquia Alien", diz Juliana. "Dá vontade de printar cada frame pra colocar de papel de parede no computador." (Disney+)

3) Sexta-Feira 13 (1980)

"Sexta-Feira 13". Paramount / Divulgação

José Leandro Schalanski indica o filme de Sean S Cunningham. A história de um antigo homicídio em Crystal Lake não impede que alguns jovens montem um acampamento de verão no bosque. Lá, acabam perseguidos por um assassino brutal, Jason Vorhees. "Não poderia faltar na lista", justifica Schalanski. "Tornou-se um clássico e referência para inúmeras produções de terror, com momentos memoráveis, como a abertura e a cena do barco no lago." (Max)

4) Pânico (1996)

"Pânico". Dimension Films / Divulgação

Juliana Silva Nunes indica o filme de Wes Craven. Na pequena cidade de Woodsboro, um grupo de estudantes do Ensino Médio enfrenta um assassino mascarado que testa seus conhecimentos sobre filmes de terror. "É genial na maneira como subverte o gênero e prende o espectador até o último segundo", elogia Juliana. (Paramount+ e Mercado Play)

5) A Bruxa de Blair (1999)

"A Bruxa de Blair". Artisan / Divulgação

Graziela Fuhr indica o filme de Eduardo Sánchez e Daniel Myrick. Um grupo de três jovens cineastas desaparece ao entrar em uma floresta de Maryland para gravar um documentário sobre uma lenda local. Anos depois, a câmera que usavam é encontrada. "Primeiro filme que assisti do estilo falso documentário, com os personagens filmando", diz Graziela. "Me impactou, achei bastante inovador na época. Depois, todo mundo fez algo aparecido e perdeu-se o interesse, mas este foi assustador." (Para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

6) Os Outros (2001)

"Os Outros". MGM / Divulgação

Luiz Carlos Praetzel indica o filme de Alejandro Amenábar. Durante a Segunda Guerra Mundial, Grace (Nicole Kidman) aguarda com os filhos o retorno do marido dos campos de batalha. Isolados em uma mansão numa ilha deserta, eles passam a observar estranhos acontecimentos ao seu redor. "Os Outros me pegou de cheio, não esperava. Adoro o filme", afirma Cacaio. (Amazon Prime Video)

7) A Entidade (2012)

"A Entidade". Amazon Prime Video / Divulgação

Julia Orguim indica o filme de Scott Derrickson. Um autor de romances criminais (Ethan Hawke) encontra uma caixa com filmagens antigas de crimes horripilantes, que parecem ter sido cometidos por um assassino em série. Ao investigar, ele coloca sua família em risco. "Filme que achei perturbador e me deu medo ao assistir e também depois", diz Julia. "Mantém a gente atenta e no clima de expectativa, tensão e pavor. Atuação muito boa do Ethan Hawke. Essa temática do escritor atormentado é clássica. Faz a gente lembrar o personagem do Jack Nicholson em O Iluminado (1980)." (Para aluguel em Amazon Prime Video e Apple TV)

8) O Babadook (2014)

"O Babadook". Divulgação / Netflix

Marilise De Zotti indica o filme de Jennifer Kent. Amelia (Essie Davis), uma mãe solo atormentada pela violenta morte do marido, tenta lidar com o medo irracional do filho de que há um monstro à espreita na casa. "Para mim, um dos filmes mais assustadores dos últimos tempos", opina Marilise. "É terror real, ou apenas reflexo dos sentimentos de luto, medo e depressão pelos quais os personagens estão passando. O sentimento de medo e presença da criatura estranha é permanente, e a atuação da atriz Essie Davis e do ator mirim Noah Wiseman convencem qualquer fã dos filmes de suspense e terror." (MUBI)

9) A Autópsia (2016)

"A Autópsia". Amazon Prime Video / Divulgação

Álvaro Schio indica o filme de André Øvredal. Pai e filho, dois legistas (Brian Cox e Emile Hirsch) ficam intrigados com o cadáver de uma mulher desconhecida. "Não é obscuro nem duvidoso, mas me assustou bastante!", diz Álvaro. (Para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play)

10) Corra! (2017)

"Corra!". Universal / Divulgação

José Leandro Schalanski indica o filme de Jordan Peele. Fotógrafo negro (Daniel Kaluuya) vai visitar a família da namorada, uma jovem branca (Allison Williams). Na propriedade rural dos Armitage, ele começa a ficar intrigado com estranhos acontecimentos e atitudes. "Venceu o Oscar de melhor roteiro original, um feito, considerando ser um filme de terror", lembra Schalanski. (Amazon Prime Video e Globoplay)

11) Veronica (2017)

"Veronica". Netflix / Divulgação

Suelen Schardong indica o filme de Paco Plaza. Na Madri do início dos anos 1990, uma adolescente (Sandra Escacena) aluna de escola católica e sobrecarregada de tarefas domésticas (é ela quem de fato cuida dos três irmãos mais novos) compra um tabuleiro ouija para tentar contatar o pai falecido. "Este filme baseado em fatos reais me surpreendeu e assustou muito", diz Su. Veronica teve uma espécie de prólogo, Irmã Morte (2023). (Netflix)

12) Hereditário (2018)

"Hereditário". Diamon Films / Divulgação

Francisco José Goyer Bornéo e Marilise De Zotti indicam o filme de Ari Aster. Após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após sua partida, a matriarca permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente, Charlie. "Tem um elenco liderado por Toni Collette e uma cena que já está no cânone dos filmes de terror", afirma Marilise. "Fiquei grudado na poltrona", conta Francisco. (Max)

13) Incidente em Ghostland (2018)

"Incidente em Ghostland". Paris Filmes / Divulgação

O colunista indica o filme de Pascal Laugier. Autor de Mártires (2008), polêmico e pesadíssimo, e O Homem das Sombras (2012), o diretor francês é especializado em filmes perturbadores, sempre com protagonistas femininas traumatizadas, sempre com crianças expostas ao terror, sempre com violência crua e tortura longa, sempre com enfoque no psicológico dos personagens e reversões de expectativa na trama. Em Incidente em Ghostland (que também é conhecido como A Casa do Medo: Incidente em Ghostland), uma mulher e suas duas filhas (Crystal Reed e Taylor Hickson), logo na primeira noite na nova casa, têm de lidar com invasores. O que acontece a partir daí é puro pesadelo. (Amazon Prime Video)

