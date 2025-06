O novo trailer de "Superman" e a próxima Mulher-Maravilha

David Corenswet protagoniza "Superman" (2025), filme dirigido por James Gunn. Warner / Divulgação

Os fãs dos super-heróis da DC estão em alvoroço. Nesta quarta-feira (11), o diretor James Gunn divulgou um novo trailer de Superman (2025), filme que terá sessões de pré-estreia nos cinemas do Brasil a partir de 8 de julho, entrando em cartaz no dia 10. Na terça (10), em uma entrevista publicada pela Entertanment Weekly, o cineasta confirmou que uma nova aventura da Mulher-Maravilha está em desenvolvimento. "O roteiro está sendo escrito agora", disse Gunn, que é o chefão do universo cinematográfico da DC.

No novo trailer de Superman, há várias cenas inéditas, incluindo uma briga do personagem interpretado pelo ator David Corenswet com o Ultraman, um dos vilões do filme (assista logo abaixo).

A trama será focada na juventude de Clark Kent, logo depois de deixar Smallville, e nos primeiros dias como repórter na cidade de Metrópolis. Paralelamente ao começo de sua carreira profissional, ele também dá os passos iniciais como Superman.

O elenco inclui Rachel Brosnahan como Lois Lane, Nicholas Hoult como Lex Luthor, Skyler Gisondo como Jimmy Olsen e Wendell Pierce como Perry White, editor-chefe do Planeta Diário. Há também Nathan Fillion (o Lanterna Verde Guy Gardner), Isabela Merced (Mulher-Gavião), Edi Gathegi (Sr. Incrível) e Anthony Carrigan (Metamorfo). María Gabriela De Faria encarna a Engenheira, personagem que depois aparecerá no grupo The Authority, em um filme próprio. Especula-se que a Supergirl de Milly Alcock tenha uma ponta em Superman.

Quem vai ser a próxima Mulher-Maravilha?

Gal Gadot apareceu como Mulher-Maravilha em sete filmes. Warner Pictures / Divulgação

Na pele da atriz israelense Gal Gadot, a Mulher-Maravilha estreou em Batman Vs Superman: A Origem da Justiça (2016). Depois, a personagem viveu duas aventuras solo, Mulher-Maravilha (2017) e Mulher-Maravilha 1984 (2020), e Gadot apareceu também nas duas versões de Liga da Justiça (a original, de 2017, e a de Zack Snyder, em 2021), além de fazer pontas em Shazam! Fúria dos Deuses (2023) e The Flash (2023).

James Gunn não deu detalhes sobre o próximo filme com a super-heroína. O diretor inclusive disse que a nova atriz não foi escolhida. Muitos fãs já têm suas preferidas. Confira alguns nomes que vem sendo especulados para ser a próxima Mulher-Maravilha:

Adria Arjona

Adria Arjona na série "Andor". Disney+ / Divulgação

A porto-riquenha Adria Arjona, 33 anos, a Bix Caleen da série Star Wars: Andor, desponta como favorita. Ela foi vista também em filmes como Esquadrão 6 (2019), Assassino por Acaso (2023) e Pisque Duas Vezes (2024).

Melissa Barrera

Melissa Barrera em "Pânico 6". BROWNIE HARRIS / Divulgação

A mexicana Melissa Barrera, 34 anos, é outra bem cotada. Depois de despontar no musical Em um Bairro de Nova York (2021), ela tem estrelado filmes de terror: Pânico 5 (2022), Pânico 6 (2023), Abigail (2024).

Katy O'Brian

Katy O'Brian em "Missão: Impossível 8". Paramount Pictures and Skydance / Divulgação

Se a ideia for escalar uma atriz com um corpo marombado, temos a estadunidense Katy O'Brian, 36 anos, que já participou de competições de fisiculturismo e atuou em Love Lies Bleeding (2024) e Missão: Impossível 8 (2025).

Monica Barbaro

Monica Barbaro em "Um Completo Desconhecido". Macall Polay / Divulgação

A também estadunidense Monica Barbaro, 34 anos, tem experiência com campeões de bilheteria (fez a Phoenix de Top Gun: Maverick) e traz no currículo uma indicação ao Oscar de melhor atriz coadjuvante, como a Joan Baez de Um Completo Desconhecido (2024).

Ana de Armas

Ana de Armas em "Bailarina: Do Universo John Wick". Murray Close/Lionsgate / Divulgação

Um nome que já havia sido ventilado é o da cubana Ana de Armas, 37 anos, mas talvez seus compromissos com a franquia John Wick (ela protagoniza o spinoff Bailarina, que acabou de estrear nos cinemas) se tornem um entrave.

Charlee Fraser em "Furiosa: Uma Saga Mad Max". Warner / Divulgação

Outras atrizes que não podem ser descartadas são a australiana Charlee Fraser, 29 anos, de Furiosa: Uma Saga Mad Max (2024), e a mexicana Eiza González, 35 anos, de Em Ritmo de Fuga (2017) e dos recentes Ash: Planeta Parasita (2025) e A Fonte da Juventude (2025).

Bruna Marquezine em "Besouro Azul". Warner Bros. / Divulgação

Alguns sites citam até a brasileira Bruna Marquezine, 29 anos, mas para isso James Gunn teria de, em primeiro lugar, desconsiderar a participação da atriz como Jenny Kord em outro filme da DC, Besouro Azul (2023).

