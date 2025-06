O grande fracasso do ano já pode ser visto em casa

Rachel Zegler protagoniza "Branca de Neve" (2025), filme dirigido por Marc Webb. Disney / Divulgação

Por onde quer que se olhe, Branca de Neve (Snow White, 2025) é o grande fracasso do ano até agora.

Comercialmente, o filme que estreia nesta quarta-feira (11) no Disney+ foi um desastre monumental. Custou cerca de US$ 250 milhões e arrecadou somente US$ 205,5 milhões nas bilheterias dos cinemas. Vale comparar com o live-action seguinte da Disney, Lilo & Stitch, que tem orçamento estimado em US$ 100 milhões e já faturou US$ 772,4 milhões ao redor do mundo.

Artisticamente, Branca de Neve tem tudo para receber várias indicações ao Framboesa de Ouro. Só não é um naufrágio completo por causa do esforço da atriz Rachel Zegler. Ela busca personificar o coração puro e generoso da personagem que surgiu em conto de fadas publicado em 1812 pelos Irmãos Grimm e que protagonizou o primeiro longa-metragem de animação do estúdio, Branca de Neve e os Sete Anões (1937).

Dirigido por Marc Webb, o mesmo da comédia romântica (500) Dias com Ela (2009) e das duas aventuras do Homem-Aranha estreladas por Andrew Garfield, Branca de Neve foi a 17ª versão com atores ou em estilo realista dos clássicos desenhos animados da Disney. Essa onda interminável começou com Alice no País das Maravilhas (2010), que arrecadou US$ 1 bilhão e deu sinal verde para novas produções. Outros três filmes já tiveram renda bilionária: A Bela e a Fera (2017), Aladdin (2019) e O Rei Leão (2019), atualmente a décima maior bilheteria de todos os tempos, com US$ 1,66 bilhão. Depois de Lilo & Stitch, em breve virão Moana, Hércules, Robin Hood, Os Aristogatas, Bambi...

Branca de Neve já nasceu amaldiçoado. À la Emilia Pérez (2024), arregimentou um clube do ódio. Para começar, há quem não aguente mais os remakes.

Assim que a Disney escalou para o papel principal Rachel Zegler, revelada no musical Amor, Sublime Amor (2021), de Steven Spielberg, as redes sociais foram inundadas por execráveis comentários racistas — com ascendência polonesa e colombiana, a atriz não seria branca como a neve.

Gal Gadot encarna a Rainha Má em "Branca de Neve". Disney / Divulgação

Aos detratores de Zegler, somaram-se os de Gal Gadot, que é ex-integrante das forças de defesa de Israel e tem sido uma voz ativa em relação à guerra do seu país contra o Hamas. "Nunca imaginei que nas ruas dos Estados Unidos e em cidades pelo mundo veríamos pessoas que não condenam o Hamas e ainda celebram, justificam e incentivam o massacre de judeus", ela disse em março de 2024.

A recepção inicial do live-action junto à crítica também não foi boa. Manohla Dargis, do New York Times, escreveu que o filme "não é bom o suficiente para ser admirado, nem ruim o suficiente para ser malhado divertidamente: sua mediocridade está entre seus maiores problemas". No Boston Globe, Odie Henderson fez um trocadilho com os nomes dos Sete Anões: disse que tinha esperança de que Branca de Neve o deixasse Feliz, mas ficou Soneca e Zangado.

Rachel Zegler e os anões gerados por computação gráfica em "Branca de Neve" (2025). Disney / Divulgação

A transformação dos Sete Anões ajuda a explicar a catástrofe. Com medo de acusações de capacitismo (a discriminação, violência ou atitude preconceituosa contra pessoas com deficiência), a Disney decidiu mudar a configuração dos personagens.

Tudo começou com uma crítica de Peter Dinklage, ator com nanismo que adquiriu fama como o Tyrion Lannister da série Game of Thrones. Para ele, o septeto reforçava estereótipos ultrapassados e retratava pessoas com nanismo como figuras dóceis e submissas.

Em resposta, a Disney transformou Soneca, Dengoso, Feliz, Atchim, Mestre, Zangado e Dunga em criaturas mágicas (que jamais são chamadas de anões) e geradas por computação gráfica — ou seja, o estúdio negou trabalho a sete atores com nanismo. Suas características emocionais foram mantidas, mas o visual é quase bizarro: os personagens ficaram desproporcionais em relação ao elenco humano. Depõem contra o que considero uma das razões de existirem as chamadas versões live-action: o emprego de atores e atrizes para emprestar realismo à fantasia. Aliás, os cenários de Branca de Neve também parecem todos digitais, nada parece autêntico.

O irônico, para não dizer intrigante, é que entre os coadjuvantes há um ator com nanismo, George Appleby, no papel de Quigg, uma liderança em um grupo de bandidos — calma: eles não são vilões. Estão mais para a resistência ao governo despótico da Rainha Má — sim: a roteirista Erin Cressida Wilson, a mesma de A Garota no Trem (2016), procurou transformar Branca de Neve em uma espécie de princesa politizada.

Andrew Burnap interpreta Jonathan em "Branca de Neve". Disney / Divulgação

Para tanto, Branca de Neve leva um puxão de orelhas de outro ladrão, Jonathan (o insosso Andrew Burnap), que a critica por querer resolver a opressão do reino distribuindo tortas de maçã. Esse personagem tem um senso de humor insuportável que remete ao Flynn Rider dublado por Luciano Huck em Enrolados (2010) e um figurino anacrônico para aproximá-lo dos garotos dos dias mais atuais: jaqueta jeans e moletom com capuz. O mais ridículo é que Jonathan troca duas vezes de roupa, incluindo um visual totalmente branco, mas sempre com a combinação jaqueta e capuz.

Por fim, vamos falar de Gal Gadot, que, além de não ser boa atriz, está perdidaça no papel. Não sabe se age como a grande malvadona de todos os tempos ou se tenta alcançar o exagero algo cômico. Acaba condenada a um limbo: nunca é ameaçadora de fato, muito menos engraçada. A exigência de cantar só piora sua situação. Mas pelo menos a atriz não tem de dançar. Ou tem? Se aparece dançando, não vi porque, confesso, eu estava dormindo na sessão no cinema.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.