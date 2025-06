O filme da Netflix que mistura "Drácula", "Alien" e "Titanic"

Cena de "Drácula: A Última Viagem do Demeter" (2023), filme dirigido por André Øvredal. Universal / Divulgação

Pobre Conde Drácula. O vampiro criado em 1897 pelo escritor irlandês Bram Stoker não tem sossego: toda hora é retirado de seu caixão.

Disponível na Netflix desde sábado (14), o terror Drácula: A Última Viagem do Demeter (The Last Voyage of the Demeter, 2023) se junta a um punhado de produções recentes: a minissérie Drácula (2020), a animação Hotel Transilvânia: Transformonstrão (2022), a comédia sanguinolenta Renfield (2023), Nosferatu (2024), que é a nova versão da adaptação clandestina da história, e Drácula: A Love Tale (2025), filme do diretor francês Luc Besson estrelado por Christoph Waltz, Caleb Landry Jones e Matilda De Angelis e previsto para estrear no Brasil em agosto.

A Última Viagem do Demeter tem direção do norueguês André Øvredal, do claustrofóbico A Autópsia (2016). Escrito por Bragi F. Schut (de Escape Room) e Zak Olkewicz (de Trem-Bala), é baseado no diário do capitão presente no livro de Stoker.

Ator popularizado como o Davos Seaworth da série Game of Thrones (2011-2019), Liam Cunningham interpreta o capitão Eliot, incumbido de transportar da Romênia para a Inglaterra uma carga misteriosa — misteriosa só para os personagens, porque todos os espectadores conhecem o mal que aquelas enormes caixas escondem.

A previsibilidade da trama é um problema incontornável — sabemos inclusive que o navio vai naufragar na costa inglesa, como mostra a abertura —, mas ao longo do filme Øvredal vai tomar pelo menos uma decisão que rompe com clichês, gerando duas cenas de forte impacto.

Por falar em clichês, a tripulação do Demeter vive em 1897, mas tem a cara dos anos 2020. O elenco atende aos parâmetros de diversidade da Hollywood atual. Além de um personagem idoso, o capitão Eliot, temos um negro, o médico Clemens (Corey Hawkins, de Em um Bairro de Nova York); um oriental, o cozinheiro religioso Joseph (o filipino Jon Jon Briones, da série Ratched); uma mulher, Anna (Aisling Franciosi, de Não Fale o Mal); e até uma criança, Toby (papel do encantador Woody Norman, de Sempre em Frente).

Já a ambientação e o roteiro vão remeter a filmes icônicos. Há um quê de Titanic (1997) no modo como Toby apresenta o Demeter para Clemens e no conhecimento prévio de seu destino.

Por sua vez, o desenvolvimento da história faz lembrar de Alien: O Oitavo Passageiro (1979).

O Drácula vivido por Javier Botet, ator espanhol com 2m05cm visto na franquia Rec, em Mama e em Slender Man, é uma combinação de maquiagem e computação gráfica que alude à caracterização do alemão Max Schreck em Nosferatu (1922), mas em alguns momentos pareceu o Gollum da trilogia O Senhor dos Anéis (2001-2003).

Uma cena que envolve um machado e uma porta homenageia O Iluminado (1980), e, claro, há referências ao Drácula (1992) de Francis Ford Coppola.

A reciclagem de ideias é bem feitinha e sublinhada pela tensa música composta por Bear McCreary, mas A Última Viagem do Demeter morre na praia. O susto maior vem no final: a pretensão de virar uma franquia. Mas a bilheteria exangue (foram apenas US$ 21,7 milhões arrecadados, nem metade do orçamento de US$ 45 milhões) deve ter condenado este Drácula à estaca.

