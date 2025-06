O filmaço com Ricardo Darín que voltou para o streaming depois de muito tempo

A plataforma Max resgatou do limbo digital um dos dois filmes que deram projeção mundial ao ator Ricardo Darín : O Filho da Noiva (El Hijo de la Novia, 2001), comédia dramática dirigida por Juan José Campanella que concorreu ao Oscar internacional e estava há muito tempo (talvez 10 anos!) indisponível no streaming.

O outro filme que ajudou a firmar Darín como o rosto do cinema argentino é Nove Rainhas (2000), de Fabián Bielinsky (1959-2006), presente no menu do Disney+ e agora também na Max. Aliás, o serviço de streaming adicionou a seu menu mais seis títulos com o astro portenho de 68 anos: Aura (2005), do próprio Bielinsky, Abutres (2010), de Pablo Trapero, Um Conto Chinês (2011), de Sebastián Borensztein, Sétimo (2013), de Patxi Amezcua, Um Amor Inesperado (2018), de Juan Vera, e A Odisseia dos Tontos (2019), também de Borensztein.