Cillian Murphy em "Oppenheimer" (2023), um dos cinco filmes de Christopher Nolan na lista dos 100 melhores do século 21. Universal Pictures / Divulgação

O jornal The New York Times revelou ao longo da última semana de junho uma lista com os 100 melhores filmes do século 21 — foram considerados elegíveis os títulos que estrearam desde 1º de janeiro de 2000. O colégio eleitoral, segundo a publicação, foi formado por "mais de 500 diretores, atores e outros nomes notáveis em Hollywood e ao redor do mundo".

Considerando a hegemonia quase global do cinema estadunidense e que o jornal é dos Estados Unidos, naturalmente a lista é dominada por filmes produzidos em Hollywood — com destaque para o diretor Christopher Nolan (leia mais logo abaixo) — ou no mínimo falados em inglês. Há apenas 24 títulos em que o idioma predominante é outro. Mas vale dizer que 16 deles estão no top 50 e quatro ocupam as 10 primeiras posições.

Lista dos 100 tem só um filme da América do Sul

"Parasita" (2019), de Bong Joon-ho, lidera lista dos 100 melhores filmes do século 21 feita pelo New York Times. Pandora Filmes / Divulgação

O sul-coreano Parasita (2019), de Bong Joon-ho, ficou em primeiro lugar — acho que merecidamente —, tendo o pódio completado por Cidade dos Sonhos (2001), de David Lynch, e Sangue Negro (2007), de Paul Thomas Anderson. Amor à Flor da Pele (In the Mood for Love, 2000), dirigido por Wong Kar-wai e ambientado na Hong Kong dos anos 1960, é o quarto colocado. A animação japonesa A Viagem de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki, está na nona posição.

Ainda no top 20, temos A Zona de Interesse (2023), do britânico Jonathan Glazer, mas todo com diálogos em alemão; Cidade de Deus (2002), do brasileiro Fernando Meirelles; O Tigre e o Dragão (2000), o taiwanês Ang Lee; e E sua Mãe Também (2001), do mexicano Alfonso Cuarón.

Entre os 50 primeiros, há ainda Anatomia de uma Queda (2023), da francesa Justine Triet, A Separação (2011), do iraniano Asghar Farhadi, O Profeta (2010), do francês Jacques Audiard, Retrato de uma Jovem em Chamas (2019), da francesa Céline Sciamma, Yi Yi (2000), do taiwanês Edward Yang, O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001), do francês Jean-Pierre Jeunet, Oldboy (2003), do sul-coreano Park Chan-wook, Roma (2018), outro do mexicano do Cuarón, e As Vidas dos Outros (2007), do alemão Florian Hackel von Donnersmarck.

O fenômeno "Cidade de Deus"

"Cidade de Deus" (2002), de Fernando Meirelles, é o único filme da América do Sul. Globoplay / Divulgação

Mosaico sobre o surgimento, o desenvolvimento e a consolidação do tráfico de drogas em um conjunto habitacional da zona oeste do Rio, entre os anos 1960 e 1980, Cidade de Deus é o único filme do Brasil na lista. Mais do que isso: é o único filme da América do Sul. Não entraram nem os vencedores do Oscar internacional de 2010, o argentino O Segredo dos seus Olhos, de 2018, o chileno Uma Mulher Fantástica, e de 2025, o brasileiro Ainda Estou Aqui.

Cidade de Deus foi muito bem ranqueado na lista do New York Times: é o 15º. Não é difícil entender sua proeminência. Em primeiro lugar, é bom lembrar que o título ganhou muita visibilidade ao disputar o Globo de Ouro de longa-metragem internacional, em 2003, e receber quatro indicações ao Oscar de 2004: direção (Fernando Meirelles), roteiro adaptado (Bráulio Mantovani, a partir do romance homônimo de Paulo Lins publicado em 1997), fotografia (César Charlone) e edição (Daniel Rezende).

O filme já tinha sido citado na lista dos 100 melhores de todos os tempos elaborada pelos críticos Richard Schickel e Richard Corliss para a revista Time, dos Estados Unidos, em 2005, e no ranking compilado em 2018 pela BBC, do Reino Unido.

Em 2022, Cidade de Deus foi considerado o segundo filme não falado em inglês mais visto no mundo, de acordo com um estudo conduzido pela plataforma online Preply junto ao site IMDb. Estava atrás apenas do francês Os Intocáveis (2011), superando O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, A Viagem de Chihiro e Parasita.

A influência de Cidade de Deus extrapolou fronteiras. Diretor da adaptação em anime do mangá Tekkonkinkreet (2006), Michael Arias pediu que sua equipe assistisse ao título brasileiro, como referência. O criador do seriado da Marvel Luke Cage (2016-2018), Cheo Hodari Coker, revelou ter se inspirado no longa. Que também ajudou o ator Michael B. Jordan na composição de Erik Killmonger, o vilão de Pantera Negra (2018), segundo disse o astro estadunidense em entrevista ao jornal O Globo:

— Quando a gente (Jordan e o cineasta Ryan Coogler) fez Fruitvale Station: A Última Parada (2013), vimos o filme várias vezes. E pensamos em como nós, frutos do gueto, conseguíamos entender, até sem som, os personagens do Rio de Janeiro. Fiz pesquisa para Killmonger vendo Cidade de Deus, que se tornou um de meus favoritos na vida. Quando Ryan disse que ele queria que os meninos de Cidade de Deus se vissem na tela em Pantera Negra, ele resumiu de uma forma bem crua o sumo deste nosso papo.

Christopher Nolan tem cinco filmes no ranking

"Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008), de Christopher Nolan, é 28º colocado. Warner / Divulgação

Por falar em Pantera Negra, a única aventura da Marvel que concorreu ao Oscar de melhor filme é um dos dois únicos títulos de super-herói presentes na lista. Aparece na finaleira, em 96º lugar. O outro está bem melhor posicionado: Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008) é o 28º colocado. Seu diretor, Christopher Nolan, é o campeão de frequência no ranking, com cinco filmes. Tem ainda A Origem (2010), em 55º, Amnésia (2001), com 62º, Oppenheimer (2023), em 65º, e Interestelar (2014), em 89º.

Também é fácil entender sua presença massiva. Nolan conseguiu alcançar o raro equilíbrio entre o sucesso de bilheteria e o prestígio junto à crítica. Seus filmes abordam temas sérios, mas não abrem mão do entretenimento. Vide o oscarizado Oppenheimer, que quase chegou à marca de US$ 1 bilhão ao retratar o pai da bomba atômica.

Depois de Nolan, há um empate entre Paul Thomas Anderson e os irmãos Ethan Coen e Joel Coen, todos com quatro filmes.

Anderson emplacou Sangue Negro (2007), o terceiro colocado; Trama Fantasma (2017), o 25º; O Mestre (2012), o 42º; e Embriagado de Amor (2002), o 56º.

Os irmãos Coen aparecem com Onde os Fracos Não Têm Vez (2007), em sexto lugar; Um Homem Sério (2009), em 36º; E Aí, meu Irmão, Cadê Você? (2000), em 76º; e Inside Llewyn Davis (2013), em 83º.

Cadê as diretoras na lista do New York Times?

"Anatomia de uma Queda" (2023), de Justine Triet, é um dos nove filmes de diretoras na lista dos 100. Festival Varilux / Divulgação

Quem leu a coluna até aqui também deve ter percebido que pouquíssimas mulheres entraram na lista. No total, há somente nove filmes assinados por diretoras. Nove de cem, vale repetir.

Além de Anatomia de uma Queda (que tem a melhor colocação, 26º) e Retrato de uma Jovem em Chamas, conquistaram um lugar no ranking Encontros e Desencontros (2003), de Sofia Coppola, Lady Bird (2017), de Greta Gerwig, Toni Erdmann (2006), da alemã Maren Ade, Pequena Miss Sunshine (2006), parceria de Valerie Faris com Jonathan Dayton, Guerra ao Terror (2009), de Kathryn Bigelow, Aftersun (2022), da escocesa Charlotte Wells, e Os Catadores e Eu (2000), da belga Agnès Varda.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.

Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano