Maratona no Canal Brasil homenageia Carlos Reichenbach

Rosanne Mulholland estrela "Falsa Loura" (2007), filme dirigido por Carlos Reichenbach. Canal Brasil / Divulgação

O Canal Brasil presta homenagem ao cineasta Carlos Reichenbach, um dos grandes mestres do cinema brasileiro, com uma maratona especial de filmes neste fim de semana. Nascido em Porto Alegre mas levado pela mãe para São Paulo ainda bebê, Carlão completaria 80 anos neste sábado (14). Por coincidência, morreu no mesmo dia do seu 67º aniversário, em 2012, devido a complicações cardíacas.

A programação especial do Canal Brasil atravessa diferentes fases de sua carreira, de A Ilha dos Prazeres Proibidos (1979) a Falsa Loura (2007), passando por Alma Corsária (1993). Começa às 23h30min de sábado com um curta documental dirigido por Paulo Grangeiro, Através da Cidade Invisível (2022), que parte dos escritos e das memórias de Reichenbach para refletir sobre o papel de formação cultural das salas de cinema e sobre o modelo de cidade pretendido.

Confira os títulos e os horários:

Maratona Carlos Reichenbach no Canal Brasil

Através da Cidade Invisível (2022)

A partir de fragmentos de memória de Carlão, o diretor Paulo Grangeiro fez um documentário de 21 minutos que discute o papel de formação cultural das salas de cinema e o modelo de cidade desejado. Sábado (14), às 23h30min

Alma Corsária (1993)

Rivaldo Torres (Bertrand Duarte) e Teodoro Xavier (Jandir Ferrari), amigos de infância, lançam o livro Sentimento Ocidental. Os poetas convidam pessoas dos mais variados estilos para o evento. Entre eles, está um suicida em potencial (Abrahão Farc), salvo por Torres no Viaduto do Chá. Ao mesmo tempo em que a festa avança, Torres e Xavier relembram como iniciou a amizade entre eles. Sábado (14), às 23h50min

Bens Confiscados (2005)

Estrelado por Betty Faria, Werner Schünemann, Antônio Grassi e Luís Roberto, começa com o suicídio de uma mulher na cidade de São Paulo. O filho dela é bastardo de um político corrupto que sofre denúncias naquele momento. Esse garoto e uma enfermeira são levados a uma casa no interior do Rio Grande do Sul, sob a guarda de um caseiro e sua esposa. Começa então uma relação conflituosa entre essas pessoas praticamente desconhecidas entre si. Domingo (15), à 1h45min

A Ilha dos Prazeres Proibidos (1979)

Na época da ditadura militar, Ana Medeiros (papel de Neide Ribeiro) é uma falsa jornalista, que foi contratada por um órgão de extrema direita. Usando como pretexto fazer uma reportagem com pessoas que têm a cabeça a prêmio, ela ruma para uma ilha paradisíaca, que é uma espécie de reduto da liberação sexual. Sua missão é eliminar dois pensadores considerados subversivos que estão lá. Domingo (15), às 3h35min

Garotas do ABC (2003)

Aurélia (Michelle Valle) é uma jovem tecelã negra, que trabalha em uma indústria têxtil recém-saída da concordata e é fã do astro Arnold Schwarzenegger. Ao seu redor se desenvolvem os três eixos narrativos do filme: a família de Aurélia (pai, mãe, irmão, tia e sobrinha) mais colegas do clube operário e da tecelagem e o bando racista que acompanha o seu namorado fascista. Domingo (15), às 23h30min

Dois Córregos (1999)

Durante os anos de chumbo da ditadura militar, um homem (Carlos Alberto Riccelli) vive oculto em uma fazenda do interior paulista. Lá, se envolve com duas adolescentes e uma mulher que toma conta da casa. Segunda (16), à 1h40min

Falsa Loura (2007)

Silmara (Rosanne Mulholland), uma bela trabalhadora industrial que sustenta o pai, um ex-presidiário, se envolve com um cantor pop (Cauã Reymond). Segunda (16), às 3h35min