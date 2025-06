Por que você deve assistir a "Guerreiros do Sol", novela sobre o cangaço que estreia hoje no Globoplay

Isadora Cruz e Thomás Aquino em cena da novela "Guerreiros do Sol" (2025). Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Livremente inspirada em histórias como a do pernambucano Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938), o Lampião, o mais famoso cangaceiro, e a baiana Maria Gomes de Oliveira (1911-1938), a Maria Bonita, sua companheira, a novela Guerreiros do Sol estreia nesta quarta-feira (11). Na plataforma de streaming Globoplay, serão liberados cinco capítulos por semana — ao todo, são 45.

Já no canal pago Globoplay Novelas, os capítulos serão exibidos de segunda a sexta-feira, às 22h40min, com reapresentação do capítulo de sexta no sábado e maratona de cinco capítulos aos domingos, às 21h30min.

Guerreiros do Sol foi criada e escrita pelo pernambucano George Moura e pelo carioca Sergio Goldenberg. A dupla tem no currículo a modernização de O Rebu (1974), levada ao ar em 2014, a novela Onde Nascem os Fortes (2018) e a minissérie Onde Está meu Coração (2021). Moura também adaptou, em parceria com Patrícia Andrade e colaboração de Goldenberg, o romance O Canto da Sereia, de Nelson Motta, que virou minissérie estrelada por Isis Valverde em 2013.

Com direção do carioca Rogério Gomes, Guerreiros do Sol se passa no sertão nordestino, nas décadas de 1920 e 1930, e acompanha, como diz a sinopse, "uma história de amor em tempos de guerra": a de Rosa (vivida pela atriz paraibana Isadora Cruz) e Josué (personagem do ator pernambucano Thomás Aquino).

Isadora Cruz interpreta Rosa na novela "Guerreiros do Sol". Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Narradora da trama, Rosa se apaixona à primeira vista por Josué, mas se casa com o coronel Elói Bandeira (o paulista José de Abreu), um viúvo poderoso e abastado, para agradar seu pai. Quando vai morar na fazenda do marido, leva sua irmã, Otília (a potiguar Alice Carvalho), para poder dividir seus anseios. Lá, se vê em uma relação conflituosa com seu enteado, Idálio Bandeira (o mineiro Daniel de Oliveira).

Filho de Generosa (a paraibana Marcelia Cartaxo), Josué também se apaixona por Rosa à primeira vista. Após a morte do pai, contudo, seu objetivo de vida passa a ser a vingança. Em pouco tempo, assume o bando de cangaceiros comandado por Miguel Ignácio (o paranaense Alexandre Nero), o que indigna o competitivo e traiçoeiro Arduíno (o pernambucano Irandhir Santos). Josué ganha fama de destemido e se autodenomina como o "Governador do Sertão".

Thomás Aquino interpreta Josué na novela "Guerreiros do Sol". Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

A novela foi gravada ao longo de oito meses, em 2023, sendo seis nos Estúdios Globo e em externas no Rio de Janeiro e dois em locações próximas às cidades Piranhas e Delmiro Gouveia, em Alagoas, e Canudos e Paulo Afonso, na Bahia.

A reconstituição de época é, ao mesmo tempo, caprichada e crua. O romance tem os componentes de paixão e tragédia que caracterizam obras como Romeu e Julieta (1597), de William Shakespeare, além de aludir à história do casal de gângsteres estadunidenses Bonnie Parker (1910-1934) e Clyde Barrow (1909-1934). As cenas de ação, pelo menos no capítulo de estreia, são vigorosas. E o enredo permite traçar paralelos entre o Brasil do passado e o país do presente, como aponta George Moura na entrevista a seguir.

"O cangaço é o nosso faroeste", diz autor da novela "Guerreiros do Sol"

Por e-mail, George Moura, que escreveu a novela Guerreiros do Sol com Sérgio Goldenberg, concedeu a seguinte entrevista para a coluna:

Nos últimos anos, parece haver crescido o interesse pela história, pelo mito e pela herança de Lampião e Maria Bonita. Tivemos a série Cangaço Novo (2023), a minissérie Maria e o Cangaço (2025) e, agora, Guerreiros do Sol. Por que vocês criaram a novela?

Filmes e séries sobre o universo do cangaço têm uma vasta tradição nas narrativas audiovisuais brasileiras. O primeiro filme brasileiro premiado no mais importante festival de cinema do mundo, o Festival de Cannes, é de 1953, O Cangaceiro, com direção de Lima Barreto. O público do Brasil e do mundo sempre teve interesse nas aventuras do cangaço. Acredito que esta nova onda segue a tradição e a renova, com diferentes olhares sobre a temática. Guerreiros do Sol é uma novela livremente inspirada em fatos reais, mas ela não é biografia de nenhum personagem real. Fizemos uma opção de criar uma história de ficção para termos mais liberdade para fabular. Há um pouco de Lampião, assim como há também de Corisco (o alagoano Cristino Gomes da Silva Cleto, 1907-1940) e outros cangaceiros na figura de Josué.

A atriz Isadora Cruz comentou que, na época das gravações, ouviu de algumas pessoas que Lampião era um herói; já outros nem queriam falar nele. Como vocês veem a dualidade de Lampião?

Os cangaceiros foram cidadãos que viveram como foras da lei. O banditismo no Nordeste nos anos 20 e 30 do século passado é fruto de uma ausência do Estado nos grotões do Brasil, onde está localizado o Sertão. Naquela região, à época, a lei não era a escrita no Código Penal, era a lei do mais forte. Do ponto de vista da dramaturgia, a geografia humana do cangaço é muito rica em tramas e fascinantemente repleta de peripécias. Guerreiros do Sol é uma história de amor, uma história de fraternidade entre irmãos e também uma história de mulheres fortes, que lutam para não serem subjugadas. Tudo isso é cangaço, um fenômeno que em todo o mundo só existiu no sertão nordestino, durante uma certa época. O cangaço é o nosso faroeste.

Otília (personagem de Alice Carvalho) e Rosa (Isadora Cruz) em cena de "Guerreiros do Sol". Estevam Avellar / TV Globo/Divulgação

Gostaria que você falasse sobre as personagens femininas, que trazem luz e contemporaneidade a um ambiente e um período marcados pelo machismo e pela violência. Rosa é a protagonista, Jânia (papel da paulista Alinne Moraes) levanta a bandeira do voto feminino e ensina Otília a ler, Valiana (a carioca Nathalia Dill) vive um drama pessoal ao descobrir um câncer de mama, doença que era pouco conhecida na época.

Rosa é a narradora de Guerreiros do Sol. Ela tem um olhar diferente e, às vezes, crítico, sobre aquele mundo de homens áridos. Jânia rompe com a opressão de um casamento abusivo e quer que as mulheres se emancipem pelo voto, numa época que mulher era proibida de votar. Otília, ao se alfabetizar, amplia o olhar sobre o mundo. Valiana, rejeitada pelo marido, encontra na sororidade a força para se curar de uma doença que, à época, acreditava-se que fosse contagiosa. Todas essas mulheres têm fome de horizonte. Quando decididos fazer a novela Guerreiros do Sol, queríamos tratar de temas relevantes de hoje, que já estavam latentes no passado.

Que paralelos podem ser traçados entre o contexto sociopolítico daquela época e o atual?

Decidimos falar do cangaço hoje porque muito das contradições do Brasil de ontem ainda seguem presente no país de agora. O confronto entre o arcaico e o moderno ainda é forte no país. Se voltarmos ao início do século 20, podemos relembrar: Lampião ganhou a patente de Capitão do Exército Brasileiro, depois de ter sido chamado para combater a Coluna Prestes, por um deputado federal, que fez a ponte para chegar ao cangaceiro, convidando Padre Cícero para convocá-lo. Veja que situação tão atual. O Estado (deputado federal) convoca um bandido (Lampião e seu bando), por intermédio da igreja (Padre Cícero), para combater os comunistas (Coluna Prestes). No Brasil, em tempos de milícias e religiosos tomando posições políticas, o passado poderia se passar no presente.

