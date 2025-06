"F1" e mais sete filmes sobre automobilismo

Emile Hirsch protagoniza "Speed Racer" (2008), filme de Lana Wachowski e Lilly Wachowski. Warner / Divulgação

Para marcar a estreia nos cinemas de F1: O Filme (2025), filmaço com Brad Pitt ambientado no mundo da Fórmula 1, fiz uma lista de títulos sobre automobilismo disponíveis no streaming.

A seleção vai do clássico Grand Prix (1966) ao recente Ferrari (2023) e inclui um documentário.

Todos esses filmes colocam o espectador dentro das corridas, não raro marcadas pelo perigo.

1) Grand Prix (1966)

"Grand Prix". Warner / Divulgação

De John Frankenheimer. Captura a atmosfera eletrizante das corridas de Fórmula 1 numa época em que os carros eram quase tão velozes quanto hoje, mas muito menos seguros (assim como os circuitos). Vencedor do Oscar nas categorias de edição, som e efeitos sonoros, o filme acompanha quatro pilotos, envolvidos tanto com as pistas quanto com as mulheres: o estadunidense Pete Aron (James Garner), o britânico Scott Stoddard (Brian Bedford), o francês Jean-Pierre Sarti (Yves Montand) e o italiano Nino Barlini (Antonio Sabato). (Para aluguel em Amazon Prime Video e Apple TV)

2) Dias de Trovão (1990)

"Dias de Trovão". Divulgação / Divulgação

De Tony Scott. Na trama, Tom Cruise encarna um piloto iniciante da Fórmula Indy que tenta disputar as 500 Milhas de Indianápolis. Para se firmar no mundo das corridas, ele abusa da velocidade. Foi durante as filmagens que o ator se apaixonou por Nicole Kidman, que interpreta uma neurocirurgiã. (Mercado Play e para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play)

3) Speed Racer (2008)

"Speed Racer". Warner / Divulgação

De Lana Wachowski e Lilly Wachowski. Inspirado em desenho animado japonês de grande sucesso desde os anos 1960, o filme conta a história de ascensão de Speed Racer (papel de Emile Hirsch), um prodigioso piloto de corridas de carros que se nega a se associar às grandes equipes e às grandes corporações, mantendo-se fiel à estrutura familiar de seu time. Multicoloridos e simultaneamente retrô e futuristas, os cenários das cenas de ação foram criados digitalmente. Nas sequências de corrida, os atores atuaram dentro de um cockpit fabricado especialmente para o longa-metragem e foram filmados em frente a uma grande tela verde. (Max)

4) Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão (2010)

"Senna: O Brasileiro. O Herói. O Campeão". Universal Pictures / Divulgação

De Asif Kapadia. Este tributo ao tricampeão mundial de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991) ganhou o Bafta, da Academia Britânica, nas categorias de melhor documentário e melhor edição. O filme relembra, com imagens inéditas dos bastidores das corridas e depoimentos de personalidades do automobilismo, a impressionante trajetória de Ayrton Senna (1960-1994), do dia em que espantou o mundo pilotando uma Toleman sob a chuva, em 1984, no GP de Mônaco, até sua morte a bordo de uma Williams, 10 anos depois, no GP de Ímola. Em destaque, a sua feroz rivalidade com o piloto francês Alain Prost. (Netflix)

5) Rush: No Limite da Emoção (2013)

"Rush: No Limite da Emoção". Califórnia Filmes / Divulgação

De Ron Howard. Retrata a rivalidade, nos anos 1970, entre os pilotos de Fórmula 1 Niki Lauda, austríaco discreto interpretado pelo alemão Daniel Brühl, e James Hunt, inglês baladeiro encarnado pelo australiano Chris Hemsworth. As cenas de corrida são excelentes. (Canal Adrenalina Pura do Amazon Prime Video)

6) Ford vs Ferrari (2019)

"Ford vs Ferrari". Fox / Divulgação

De James Mangold. Recria o duelo dos anos 1960 entre a montadora estadunidense Ford e a escuderia italiana Ferrari na mítica corrida das 24 Horas de Le Mans. Estrelado por Matt Damon e Christian Bale, Ford vs Ferrari venceu o Oscar nas categorias de edição e edição de som e concorreu ao prêmio de melhor filme. (Disney+)

7) Ferrari (2023)

"Ferrari". Diamond Films / Divulgação

De Michael Mann. A cinebiografia de Enzo Ferrari, o italiano fundador da equipe de automobilismo e da fábrica de carros que leva seu sobrenome, se concentra em 1957, ano em que a Ferrari estava ameaçada de falir. Encarnado por Adam Driver, o dono da empresa decide apostar tudo numa corrida de longa distância, a Mille Miglia, que vai ter a participação de um piloto interpretado pelo ator brasileiro Gabriel Leone (o mesmo da minissérie Senna), Alfonso de Portago. (Para aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play)

