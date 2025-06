Documentário que celebra o centenário de Maurício Sirotsky Sobrinho tem uma palavra-chave

O jovem Maurício Sirotsky Sobrinho em imagem do documentário "100 Anos à Frente". Tango Movimento / Divulgação

Toda biografia é um recorte, não importa que seja um livro com mil páginas, uma série com 10 episódios ou um filme com mais de três horas de duração. E quanto menor o espaço ou o tempo, maior o desafio de quem a produz: o que ficar de fora? Que traços do personagem serão ressaltados? Como comprimir a história de uma vida?

E se essa vida for plena de capítulos marcantes e realizações que deixaram um legado? E se esse personagem tiver facetas variadas?

Deve-se ajustar o foco e exercer o poder de síntese. Mas tais ações não podem ser executadas com uma objetividade fria — aliás, seria paradoxal, uma vez que o próprio biografado enfatizava a importância da paixão, do amor e do calor humano:

— É preciso desenvolver aquilo que se faz com muito amor. Porque não há outra forma de fazer as coisas se não gostar daquilo que se faz. E não apenas gostar, como colocar uma dose intensa, uma dose muito expressiva de se pensar que não se está só no mundo, que todos somos parte integrante deste país, e em cada um de nós está um pouco da solução daquilo que todos nós pretendemos: viver num país feliz.

Registrada nos anos 1980, em uma entrevista em vídeo, esta é uma das declarações de Maurício Sirotsky Sobrinho (1925-1986) reproduzidas no documentário 100 Anos à Frente, que celebra o centenário de nascimento do jornalista e empresário fundador do Grupo RBS. Trata-se de uma iniciativa dos filhos de Maurício — Suzana, Sônia, Nelson e Pedro — e da RBS. Dirigido por Rene Goya Filho, que assina o roteiro com Marcelo Pires e Tulio Milman, o especial vai ao ar neste sábado (7) na RBS TV, após o programa É de Casa, e também estará disponível no Globoplay e no canal de GZH no YouTube.

Documentário "100 Anos à Frente" celebra o centenário de nascimento de Maurício Sirotsky Sobrinho. Tango Movimento / Divulgação

Os principais momentos da trajetória de Maurício foram condensados em 21 minutos. Desde a infância e a adolescência em Passo Fundo, onde, com sua voz potente, usava o serviço de alto-falantes Sonora Guarany para improvisar programas de rádio, informando e entretendo os moradores da cidade; até sua morte repentina, vítima de um problema cardiovascular, apenas dois meses após voltar dos EUA com a notícia de que estava curado do câncer na parótida que combateu durante cinco anos.

A forma narrativa espelha o caráter multimídia de Maurício, que foi locutor radiofônico, ator de radioteatro e apresentador de programa de auditório antes de dar início à maior empresa de comunicação do sul do Brasil, atuante na mídia impressa, na mídia digital, no rádio e na televisão. Os atores Pedro Rocha Martin e Kaya Rodrigues conduzem o documentário, postados em um cenário com objetos que aludem à carreira do personagem e telas nas quais são exibidos vídeos e fotos. Por vezes, essas imagens ganham o protagonismo, embaladas pela narração de Zé Victor Castiel.

— Apesar de estarmos aqui falando sobre um centenário, o assunto não vai ser apenas o passado — avisa Zé Victor. — Maurício desde cedo acreditou que a comunicação era uma ferramenta poderosa para unir pessoas e inspirar mudanças. Ou seja, é do futuro, sempre do futuro que estamos falando.

O documentário tem uma palavra-chave, que aparece em letras garrafais: conexão. Começa com a conexão de Maurício com as pessoas, sua conexão com o humano. Não era incomum um jovem repórter ou um estagiário ouvir a voz dele ao telefone: "Guria, gostei da tua matéria", "Guri, tu leva jeito".

Por falar em guri, foi no programa Clube do Guri que Maurício escutou pela primeira vez Elis Regina (1945-1982). Foi ele quem ofereceu a ela o seu primeiro contrato profissional, como cantora do Programa Maurício Sobrinho, realizado diante de plateias cheias no antigo Cine Castelo, na Azenha.

Em 1957, quando se associou à Rádio Gaúcha, Maurício levou junto seu programa, conquistando a fama em todo o Estado e dando partida ao surgimento da RBS. Nos anos seguintes, viriam a inauguração da TV Gaúcha (hoje RBS TV) e a incorporação do jornal Zero Hora, já ao lado do irmão e sócio Jayme Sirotsky e do advogado Fernando Ernesto Corrêa, que também se tornaria sócio no final dos anos 1960.

O capítulo Conexão em Rede destaca o lado visionário de Maurício. Quando assumiu a gerência da Rádio Passo Fundo, ele deu-se conta de que uma emissora isolada tinha alcance muito limitado. Conectada a outras, poderia multiplicar sua força. Mais tarde, Maurício trabalhou para criar a primeira rede regional de TV do Brasil.

Da mesma forma, quando a TV Globo nasceu, no Rio, sonhando em virar uma rede nacional, o empresário percebeu que quem estivesse sozinho ficaria para trás: em 1967, a TV Gaúcha afiliou-se à emissora, mantendo sua identidade regional e ampliando sua relevância.

E Maurício contribuiu para a implementação do Jornal Nacional, ajudando a convencer outras afiliadas espalhadas pelo país a aderir à transmissão em rede. Seu esforço refletia o depoimento citado no início deste texto: "Todos somos parte integrante deste país, e em cada um de nós está um pouco da solução daquilo que todos nós pretendemos: viver num país feliz".

A atriz Kaya Rodrigues e o ator Pedro Rocha Martin apresentam o especial "100 Anos à Frente". Tango Movimento / Divulgação

Um depoimento em áudio gravado em 1983 e um episódio do seu último ano de vida ilustram a paixão de Maurício por trabalhar, por comunicar.

— A época que eu tenho realmente mais saudade é a minha época de radialista. Era tão bom, tão bom que eu não admitia descansar aos domingos — diz Maurício. — Eu gostava, inclusive, de trabalhar todos os dias. Tanto eu amava, tanto eu me deliciava, eu me compensava, eu me gratificava com a minha atividade de radialista.

Em 28 de janeiro de 1986, no dia seguinte à consulta em que um médico estadunidense disse que o empresário havia superado o câncer, ele estava em Nova York quando soube do trágico acidente do ônibus espacial Challenger, na Flórida. Maurício pôs de lado o alívio e a euforia pela sua nova condição de saúde: pegou o telefone e entrou ao vivo na Rádio Gaúcha. Foi a última vez que se ouviu a voz de Maurício Sirotsky Sobrinho na emissora.

Mas não foi a última vez que ele se comunicou com o público. Em um epílogo coerente com as conexões de Maurício com a inovação e com o futuro, sua imagem e sua voz foram recriadas por inteligência artificial nas cenas finais do documentário.