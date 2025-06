Luis Buñuel (1900-1983) no set de filmagem. Banco de Dados / Divulgação

A Sala Redenção, no Campus Central da UFRGS, vai realizar nos próximos dias três sessões-surpresa, ou seja: o nome do filme só vai ser revelado na hora da exibição. Todas são com entrada franca, mediante a lotação do cinema, e, por coincidência, todas são dedicadas a diretores espanhóis: Luis Buñuel (1900-1983) e Pedro Almodóvar, 75 anos.

A primeira sessão será neste sábado (28), às 10h15min, em uma realização do Clube de Cinema de Porto Alegre (CCPA). Trata-se de uma homenagem a Buñuel, o mais importante cineasta do movimento surrealista, autor de títulos como Viridiana (1961), O Anjo Exterminador (1962), A Bela da Tarde (1967), O Discreto Charme da Burguesia (1972) e Esse Obscuro Objeto do Desejo (1977).

Nascido na Espanha, Buñuel foi forçado ao exílio após a ascensão do ditador Francisco Franco (1892-1975), no final dos anos 1930 (o franquismo e a Guerra Civil Espanhola, aliás, foram temas de um filme recente de Almodóvar, Mães Paralelas). Radicado no México e, depois, na França, Buñuel explorou o surrealismo por meio do humor ácido e da crítica mordaz à sociedade burguesa e à religião.

O filme selecionado será revelado apenas no momento da exibição, "mas já se pode adiantar que se trata de uma das obras mais emblemáticas e provocativas de Buñuel", diz o material de divulgação do Clube de Cinema, que desta vez abre a sessão para a comunidade. Mais informações sobre o CCPA e suas atividades podem ser obtidas durante o evento ou pelos canais oficiais nas redes sociais.

Pedro Almodóvar no Festival de Veneza de 2024. Alberto PIZZOLI / AFP

As outras duas sessões-surpresa na Sala Redenção serão na segunda-feira (30), às 16h e às 19h, dentro das celebrações do Dia do Orgulho LGBT+, comemorado em 28 de junho. Almodóvar, o diretor homenageado, frequentemente explora temas relacionados à sexualidade, identidade e diversidade, retratando personagens da comunidade queer.

Diz o texto de divulgação: "Em seus filmes, Almodóvar nos conta histórias que, por meio dos vínculos de afeto, convocam o sentimento de familiaridade diante dos conflitos e memórias de seus personagens. As narrativas ricas e multifacetadas do diretor apresentam a história de personagens complexos, por meio de traços estéticos característicos, com cores vibrantes e elementos de drama, comédia e melodrama. Os filmes escolhidos para as sessões abordam personagens que enfrentam ou já enfrentaram o impacto de experiências de sexualidades divergentes do padrão social cis-heteronormativo em suas vidas ou daqueles ao seu redor".

