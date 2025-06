Otávio Müller e Ailton Graça protagonizam a série "Pablo & Luisão" (2025), criada por Paulo Vieira. Globoplay / Divulgação

Jorge Furtado foi enfático e não poupou adjetivos ao recomendar Pablo & Luisão (2025), seriado de comédia disponível no Globoplay.

No seu perfil no Facebook, o cineasta gaúcho escreveu no sábado (21): "É a melhor série brasileira dos últimos muitos anos. O Brasil profundo, precário e amoroso, representado com afeto em 16 histórias que te fazem chorar de rir e chorar de verdade. Direção, texto, extraordinário elenco, produção, trilhas, tudo excelente, lindo. Um daqueles raros momentos em que tudo dá muito certo. Parabéns aos envolvidos!".

Lançada na plataforma de streaming no final de maio, Pablo & Luisão foi criada pelo humorista Paulo Vieira. Ele se inspirou nas histórias de sua própria família. Sobretudo histórias que deram errado, como frisou em entrevistas.

Paulo Vieira (ao centro) com seu irmão, Neto, o verdadeiro Pablo e seus pais, Luisão e Conceição. Globoplay / Divulgação

A primeira temporada tem 16 episódios de meia hora cada. A série está ambientada em Palmas, capital do Tocantins, e se passa nos anos 2000.

Interpretado por Ailton Graça, o Luisão do título é a versão ficcional do pai de Paulo Vieira, casado com Conceição (Dira Paes). Os meninos Yves Miguel e João Pedro Martins dão vida a seus filhos, Paulo e Neto. Pablo, o melhor amigo de Luisão, é encarnado por Otávio Müller.

Pablo (Otávio Müller), Luisão (Ailton Graça), Conceição (Dira Paes), Neto (João Pedro Martins), Paulo (Yves Miguel) e a cachorrinha Kaká. Léo Rosário / TV Globo/Divulgação

O elenco regular inclui Jurema da Matta, como a vó Diléia, e Patrícia Pinho, como a vizinha Zélia. E merece destaque a cachorrinha Kaká. "cãodjuvante" de luxo.

Esses personagens envolvem-se em muitas confusões e roubadas. No primeiro episódio, por exemplo, Conceição exige um muro para separar a sua casa da de Zélia. Luisão e Pablo fracassam e acabam encontrando uma solução que gera problema para todo o bairro.

Miguel Falabella (ao centro) faz participação especial no segundo episódio de "Pablo & Luisão". Globoplay / Divulgação

No segundo, após receberem uma proposta irrecusável do padre Sebastião (Miguel Falabella), a dupla pega um empréstimo com uma agiota para vender salgados em uma romaria. Lá, descobrem que foram engabelados.

Mais adiante, os amigos vão fazer negócios desastrosos com um avestruz e com uma fruta da Tailândia, além de se meteram em uma enrascada durante uma caça a jacaré.

Narrador das tramas, Paulo Vieira também dá as caras na série, surgindo em cena em momentos e lugares inusitados. Aliás, a forma narrativa é certamente um dos fatores de Pablo & Luisão que encantaram Jorge Furtado, um diretor que gosta de imprimir dinamismo em suas produções, um apreciador de referências e trocadilhos e um notório adepto da metalinguagem.

O episódio de estreia chega a mostrar uma página do roteiro que está sendo escrito por Paulo. E as histórias terminam com os verdadeiros Luisão, Conceição e Pablo compartilhando lembranças e bastidores das desventuras dessas pessoas que adaptaram o clássico final dos contos de fadas: "Escolheram não ser tristes para sempre".

