Ranking "Missão: Impossível": as melhores cenas de ação com Tom Cruise, incluindo "O Acerto Final"

Na pele do agente Ethan Hunt, Tom Cruise acostumou-se a desafiar a morte — ele ri na cara do perigo, como diria Simba. O astro de Hollywood dispensa dublês nas intensas e insanas cenas de ação da franquia Missão: Impossível, ampliando o realismo das imagens. Abençoado pela genética e rigoroso no seu condicionamento físico, a cada nova aventura ele subiu a régua ao testar os limites do seu corpo.

Não poderia ser diferente em Missão: Impossível — O Acerto Final (Mission: Impossible — The Final Reckoning, 2025), oitavo e talvez último filme da franquia iniciada em 1996 que já arrecadou US$ 4,13 bilhões nas bilheterias. No título que tem sessões de pré-estreia nos cinemas até quarta-feira (21) e que entra em cartaz no dia 22, o ator de 62 anos protagoniza sequências incríveis a bordo de um submarino naufragado e na asa de um avião de acrobacias. Se for mesmo o adeus do personagem, é uma despedida apoteótica.

Dirigidas por Christopher McQuarrie, que assumiu o comando da saga no quinto longa-metragem, Nação Secreta (2015), essas duas sequências estão entre as mais perigosas na carreira de Tom Cruise. E merecem um lugar no ranking das melhores cenas de ação dos filmes Missão: Impossível.

"Missão: Impossível": 15 melhores cenas de ação dos filmes com Tom Cruise

A ordem é apenas cronológica — as cenas de ação da franquia Missão: Impossível são tão variadas (tem escaladas vertiginosas, combates corpo a corpo, acrobacias aéreas, mergulhos em submarinos afundados, perseguições automobilísticas etc) que fica difícil classificá-las em ordem de preferência.

1) A cena do aquário que explode (Missão: Impossível)

"Missão: Impossível" (1996), de Brian De Palma. Paramount / Divulgação

Já no primeiro filme, lançado em 1996, uma sequência de ação ameaçou a vida de Tom Cruise. Localizado em um restaurante, um tanque com 16 toneladas de água explode, e Ethan Hunt precisa correr da inundação. O diretor Brian De Palma até tentou fazer a cena com um dublê, mas o resultado não ficou convincente. Cruise, então, assumiu os riscos e correu da água, dos cacos de vidro e do afogamento.

2) A cena da descida com corda (Missão: Impossível)

"Missão: Impossível" (1996), de Brian De Palma. Paramount Pictures / Divulgação

Não há nada de perigoso para Cruise, mas esta cena não poderia ficar de fora da lista — ainda mais que é evocada na trama de O Acerto Final. Ethan precisa roubar um arquivo digital na sede da CIA. Para tanto, primeiro tem de lançar mão de recursos tecnológicos, como identificação por voz, códigos numéricos, um cartão-chave eletrônico duplo e um escaneamento de retina — tudo isso para entrar em uma sala segura com alta sensibilidade a som e temperatura. Então, o personagem é descido por uma corda presa a um duto de ar. A tensão é realçada não pela trilha sonora, mas pela ausência de música: o silêncio é total. Talvez até o espectador tenha medo de fazer barulho.

3) A cena da escalada na montanha (Missão: Impossível 2)

"Missão: Impossível 2" (2000), de John Woo. Paramount / Divulgação

A despeito de o filme de 2000 ser um dos menos apreciados pelos fãs, sua sequência de abertura é uma das mais memoráveis da saga: o protagonista escalando um penhasco sem equipamentos de proteção. Na verdade, Cruise utilizou cabos que o salvariam de um desastre. Mesmo assim, ver o astro pendurado na montanha de Dead Horse Point, em Utah, nos Estados Unidos, deixou o diretor John Woo assustado — ele chegou a dizer que não reviu a cena posteriormente.

4) A cena do duelo de moto (Missão: Impossível 2)

"Missão: Impossível 2" (2000), de John Woo. Paramount Pictures / Divulgação

John Woo deixou de lado as leis da física e o senso do ridículo no duelo de moto entre Ethan Hunt e o vilão Sean Ambrose (Dougray Scott). A sequência começa com Tom Cruise deslizando pela estrada com a sola de seus sapatos enquanto tenta se desviar dos tiros. E termina com os dois personagens saltando de suas motocicletas no ar (elas colidem e explodem, obviamente) para se engalfinharem em uma luta corpo a corpo.

5) A cena da ponte (Missão: Impossível 3)

Missão: Impossível 3" (2006), de J.J. Abrams. Paramount / Divulgação

Um dos pontos altos do filme de 2006 dirigido por J.J. Abrams é a emboscada na ponte da Baía de Chesapeake, no Estado de Maryland (EUA), que tem 6,4 quilômetros de comprimento. O comboio que leva preso o vilão da trama, o traficante de armas Owen Davian (Philip Seymour Hoffman), é interceptado por um grupo de mercenários. A cena inclui mísseis disparados de helicópteros e tiroteios entre carros explodidos, além dos habituais saltos e corridas de Cruise.

6) A cena do Burj Khalifa (M:I 4 — Protocoolo Fantasma)

"Missão: Impossível — Protocolo Fantasma" (2011), de Brad Bird. Paramount / Divulgação

Em Protocolo Fantasma (2011), de Brad Bird, Cruise decidiu escalar o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa, que fica em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e que tem 828 metros de altura. Ethan Hunt tem de subir 11 andares usando apenas um par de luvas de escalada — e uma delas se perde quase imediatamente. Há uma corrida contra o tempo, uma acrobacia arriscadíssima e um pulo por uma janela aberta. O ator ficou pendurado por cordas, do lado de fora do prédio, em uma altura de 518 metros. A cena é absolutamente estonteante.

7) A cena da lataria do avião (M:I 5 — Nação Secreta)

"Missão: Impossível — Nação Secreta" (2015), de Christopher McQuarrie. Paramount / Divulgação

Em Nação Secreta (2015), o primeiro dos quatro filmes dirigidos por Christopher McQuarrie, Cruise se agarrou na lataria de um avião que decolava. A cena surgiu como uma brincadeira nos bastidores da produção, mas acabou levada a sério pelo ator. Ele repetiu a proeza oito vezes, até chegar no resultado considerado perfeito. O coordenador de ação, Wade Eastwood, alertou: "Não há margem para erro. Você morre!".

8) A cena da luta no banheiro (M:I 6 — Efeito Fallout)

"Missão: Impossível — Efeito Fallout" (2018), de Christopher McQuarrie. Paramount / Divulgação

O melhor combate corpo a corpo da franquia tem como cenário um banheiro de Paris e demandou quatro semanas de filmagem. Nessa cena de Efeito Fallout (2006), Ethan Hunt e o personagem de Henry Cavill, August Walker, enfrentam um sujeito encarnado por Liang Yang, um campeão das artes marciais. O quebra-pau coreografado dura cerca de quatro minutos e não deixa um azulejo na parede, como brincou a crítica Isabela Boscov.

9) A cena do halo jump (M:I 6 — Efeito Fallout)

"Missão: Impossível — Efeito Fallout" (2018), de Christopher McQuarrie. Paramount / Divulgação

A sequência do halo jump em Efeito Fallout levou mais de ano para ser planejada e transformou Tom Cruise no primeiro ator a dispensar dublês nesse tipo de cena. O halo jump é uma técnica de salto de paraquedas militar que consiste em saltar de uma altitude acima de sete quilômetros e só abrir o paraquedas muito perto do solo, com o objetivo de distrair o inimigo. Foi necessário criar um capacete com entrada de oxigênio para o ator e os operadores de câmera suportarem o ar rarefeito e a queda livre.

Como se não fosse difícil o suficiente, Cruise não pulou apenas uma vez: foram 106 saltos até atingir a perfeição. Havia outro agravante: a equipe tinha apenas uma janela de tempo limitada de três minutos por dia, durante o pôr do sol, para filmar a ação.

10) A cena do helicóptero (M:I 6 — Efeito Fallout)

"Missão: Impossível — Efeito Fallout" (2018), de Christopher McQuarrie. Paramount / Divulgação

Também em Efeito Fallout, Tom Cruise pilotou um helicóptero durante uma perseguição aérea em baixa altitude e entre penhascos vertiginosos. Na cena, Ethan Hunt caça a aeronave do personagem de Henry Cavill, o que inclui o mergulho do helicóptero em cachoeiras e florestas. Em dado momento, Cruise se dependura do lado de fora. O ator treinou durante três meses, voando oito horas por dia.

11) A cena da perseguição de carro em Roma (M:I 7 — Acerto de Contas: Parte Um)

"Missão: Impossível — Acerto de Contas: Parte Um" (2023), de Christopher McQuarrie. Paramount / Divulgação

Em Acerto de Contas — Parte Um (2023), de Christopher McQuarrie, a capital italiana serviu de locação para perseguições de carro e de moto sobre suas apertadas ruas de paralelepípedo — e também suas escadarias —, tendo ao fundo cartões-postais históricos como o Coliseu, as escadarias da Piazza di Spagna e a igreja Trinita dei Monti, do século 16. A ação é marcada pelo senso de humor. Primeiro porque a ladra vivida por Hayley Atwell, Grace, a quem Ethan está algemado, não sabe dirigir — portanto, é muito mais perigosa ao volante do que o personagem de Cruise. Segundo porque a dupla precisa trocar de veículo no meio da cena: embarcam em um diminuto Fiat amarelo, o que cria um contraste com o enorme Land Rover que persegue os personagens.

12) A cena do salto de moto (M:I 7 — Acerto de Contas: Parte Um)

"Missão: Impossível — Acerto de Contas: Parte Um" (2023), de Christopher McQuarrie. Paramount Pictures / Divulgação

"Essa é a coisa mais perigosa que já tentamos", disse Tom Cruise no vídeo dos bastidores de Acerto de Contas — Parte Um. Ele se referia à cena em que salta de um penhasco de 1,2 quilômetro de altura, na Noruega, de moto, tendo que puxar um paraquedas na sequência, a cerca de 150 metros do chão. A preparação durou meses e, para atingir o resultado idealizado, o ator repetiu a sequência oito vezes.

13) A cena do trem (M:I 7 — Acerto de Contas: Parte Um)

"Missão: Impossível — Acerto de Contas: Parte Um" (2023), de Christopher McQuarrie. Paramount Pictures / Divulgação

A impressionante cena do trem em M:I 7 foi feita de forma prática, com uma locomotiva de 70 toneladas construída especificamente para ser destruída. Ethan e o vilão Gabriel (Esai Morales) lutam em cima do Expresso do Oriente, que em dado momento acaba caindo de um precipício. A vertigem impera enquanto nosso herói e Grace tentam se salvar. Em entrevistas, o diretor Christopher McQuarrie enfatizou que eles só tinham uma chance de filmar tudo, porque só havia um trem para destruir.

14) A cena do submarino afundado (M;I 8 — O Acerto Final)

"Missão: Impossível — O Acerto Final" (2025), de Christopher McQuarrie. Paramount Pictures and Skydance / Divulgação

Um dos momentos mais dramáticos de O Acerto Final (2025) envolve Ethan Hunt, mergulhando dentro de um submarino nuclear russo afundado no Mar de Bering — não vou revelar detalhes para não dar spoiler de um filme que pouca gente já viu, mas posso dizer que a direção de fotografia de Fraser Taggart e a edição de Eddie Hamilton (indicado ao Oscar por Top Gun: Maverick) intensificam o clima de claustrofobia e a sensação de asfixia. O diretor Christopher McQuarrie disse que levou dois anos e meio para construir o cenário em Londres. Tom Cruise atua em uma sala giratória alojada em um gimbal de aço com 18 metros de diâmetro, mil toneladas e rotação de 360 graus, que está dentro de um tanque com 8,5 milhões de litros.

15) A cena da asa do avião (M:I 8 - O Acerto Final)

"Missão: Impossível — O Acerto Final" (2025), de Christopher McQuarrie. Paramount / Divulgação

O diretor Christopher McQuarrie temeu que Tom Cruise estivesse prestes a morrer quanto ele aparentemente desmaiou na asa de um avião de acrobacias sobrevoando a África do Sul (também não vou descrever a cena para não tirar o espanto). O ator caiu deitado na asa após passar 22 minutos fora da cabine — 10 a mais do que as diretrizes de segurança permitiam: o corpo humano pode começar a se decompor por causa do impacto do vento em velocidade extrema.

"Quando você sai da cabine do avião, é como pisar na superfície de outro planeta", comparou McQuarrie. "O vento sopra da hélice a mais de 225 km/h. Você está respirando, mas apenas fisicamente. Você não está recebendo oxigênio. Tom se esforçou tanto que ficou tão exausto que não conseguia se levantar da asa. Ele estava deitado na asa do avião, com os braços pendurados na parte frontal da asa. Não conseguíamos dizer se ele estava consciente ou não."

Bônus: a cena do tornozelo quebrado (M:I 6 — Efeito Fallout)

"Missão: Impossível — Efeito Fallout" (2018), de Christopher McQuarrie. Paramount / Divulgação

Tom Cruise desafia a morte na franquia, mas o pior que aconteceu com ele foi um tornozelo quebrado. Durante as filmagens de Efeito Fallout (2018), o ator se acidentou ao saltar entre dois prédios em Londres, na Inglaterra. Cruise continuou atuando por mais alguns segundos, mesmo com a lesão. O diretor Christopher McQuarrie decidiu usar a cena na edição final do filme — é possível ver o personagem Ethan Hunt mancando após o salto. A fratura fez com que a produção fosse interrompida por alguns meses, até que o astro se recuperasse.

