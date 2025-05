Hannah-John Kamen, Lewis Pullman, Florence Pugh e Wyatt Russell em cena do filme "Thunderbolts*". Marvel / Divulgação

Já está em cartaz nos cinemas Thunderbolts* (2025), o 36º longa-metragem do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês) e talvez o primeiro a abordar frontalmente o tema da saúde mental. Em maior ou menor grau, quase todos os personagens lidam com questões como depressão, ansiedade, trauma, síndrome do impostor e bipolaridade. Mais do que vilões, enfrentam um abismo emocional.

É um território no qual a Marvel havia pisado muito pouco. Um raro parente dos personagens de Thunderbolts* é a Feiticeira Escarlate da minissérie WandaVision (2021) e do filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (2022).

Surgidos nos quadrinhos em 1997 pelas mãos do roteirista Kurt Busiek e do desenhista Mark Bagley, os Thunderbolts são uma espécie de Esquadrão Suicida da Marvel. Trata-se de um grupo formado por anti-heróis, tipos rejeitados e até vilões, não raro coadjuvantes das aventuras estreladas pela elite do MCU.

O elenco de personagens do filme dirigido por Jake Schreier, que tem no currículo Frank e o Robô (2012) e seis episódios da minissérie Treta (2023), inclui a superespiã Yelena Belova, a nova Viúva Negra (Florence Pugh), Bucky Barnes, o Soldado Invernal (Sebastian Stan), o Guardião Vermelho (David Harbour), a Fantasma (Hannah-John Kamen), John Walker, o Agente Americano (Wyatt Russell) e a Treinadora (Olga Kurylenko).

Como diz a sinopse, depois de se verem presos em uma armadilha montada pela maquiavélica Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis Dreyfus), atual chefe da CIA, esses personagens "devem embarcar em uma missão perigosa que os forçará a confrontar os cantos mais sombrios de seus passados. Será que esse grupo disfuncional se destruirá? Ou encontrará redenção e se unirá antes que seja tarde demais?".

Os créditos de abertura, com distorções na tradicional música da Marvel e o sombreamento do logotipo, e a primeira sequência estabelecem o clima e os temas de Thunderbolts*. Não faltam humor nem cenas de ação (embora nenhuma seja muito memorável), e também haverá maquinações políticas e comentários metalinguísticos sobre a trajetória descendente do próprio MCU. Mas o que distingue o filme é seu foco na saúde mental — vale citar que o roteiro foi coescrito pela showrunner da série O Urso, Joanna Calo, ao lado de Eric Pearson, um dos autores de Thor: Ragnarok (2017) e Viúva Negra (2021).

Mesmo que logo acione um paraquedas para aterrissar sã e salva, é muito simbólico que a cena inicial flagre Yelena na beirada do topo de um arranha-céu, em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Ali, em uma narração em off, a personagem interpretada com a intensidade característica de Florence Pugh revela sintomas de depressão, como a falta de ânimo e a sensação de vazio. Ela diz que se joga no trabalho como se fosse a resposta — e, ao voltar para casa, se joga na bebida como se fosse o alívio.

Thunderbolts*, nos seus melhores momentos, se assemelha a uma sessão de terapia coletiva. Os integrantes do supergrupo sofrem mais psicologicamente do que fisicamente.

O Guardião Vermelho, por exemplo, entrega-se à nostalgia, assistindo a vídeos da antiga União Soviética, porque tem urgência pela adoração.

Bucky Barnes ainda carrega as cicatrizes emocionais da lavagem cerebral que o transformou em um assassino a mando dos russos.

John Walker reage com raiva e escárnio a um mundo que o rejeita.

E Bob (Lewis Pullman), um novo personagem, é um trauma ambulante e também uma poderosa bomba-relógio — num dia, se sente um deus; no outro, comeu o pão que o diabo amassou.

Não quero entrar no terreno dos spoilers, mas a grande cena de Thunderbolts* é aquela que conjuga a ação dos filmes de super-herói, a ambientação de um terror psicológico que borra as fronteiras entre a realidade, a memória e a fantasia e a catarse de um drama sobre família disfuncional. Chegou a rolar uma lágrima aqui.

Quem é quem em "Thunderbolts*"

Yelena Belova (Florence Pugh)

A personagem surgiu no filme Viúva Negra (2021), como irmã adotiva de Natasha Romanoff, a heroína vivida por Scarlett Johansson. Trata-se de outra superespiã treinada na Sala Vermelha, na Rússia.

A atriz que faz o seu papel é a inglesa Florence Pugh, indicada ao Oscar de melhor coadjuvante por Adoráveis Mulheres (2019).

Bucky Barnes (Sebastian Stan)

Com um potentíssimo braço cibernético, estreou no MCU no excelente Capitão América: O Soldado Invernal (2014). Nesse filme, se descobriu que ele era o antigo parceiro do super-herói, Bucky Barnes: dado como morto em combate durante a Segunda Guerra Mundial, ele ressurgiu nos dias atuais como um assassino que sofreu lavagem cerebral pela Hidra. De lá para cá, tornou-se um dos mocinhos e chegou a ser eleito membro do Congresso dos Estados Unidos.

O personagem é encarnado por Sebastian Stan, recém indicado ao Oscar por dar vida ao jovem Donald Trump em O Aprendiz (2024). Ele descreveu o papel de Bucky em Thunderbolts* como semelhante ao Randle McMurphy interpretado por Jack Nicholson no clássico Um Estranho no Ninho (1975): um indivíduo que entra em um grupo caótico e degenerado cujos integrantes ele encontra uma maneira de unir.

John Walker/Agente Americano (Wyatt Russell)

Também um supersoldado, é um ex-capitão condecorado que foi escolhido pelo governo dos EUA para se tornar o sucessor de Steve Rogers como Capitão América antes de receber uma dispensa desonrosa na série Falcão e o Soldado Invernal (2021).

O ator Wyatt Russell protagonizou recentemente o terror Mergulho Noturno (2024) e fez uma participação divertida na fraca comédia Casamentos Cruzados (2025).

Antonia Dreykov/Treinadora (Olga Kurylenko)

A personagem tem reflexos fotográficos que lhe permitem imitar os estilos de luta dos oponentes. Ela era anteriormente controlada por seu pai, Dreykov, para completar missões para a Sala Vermelha antes de ser libertada por Natasha Romanoff no filme Viúva Negra.

Nascida na Ucrânia e naturalizada francesa, Olga Kurylenko despontou em 007: Quantum of Solace (2008) e tem aparecido em vários filmes de ação.

Bob (Lewis Pullman)

Estreante no Universo Cinematográfico Marvel, é um indivíduo que sofre de amnésia e tem um superpoder (revelá-lo seria dar spoiler).

O ator Lewis Pullman fez o Rhett Abbott do seriado de faroeste Além da Margem (Outer Range, 2022-2024).

Alexei Shostakov/Guardião Vermelho (David Harbour)

Egresso de Viúva Negra, o supersoldado é a contraparte russa do Capitão América e uma figura paterna para Yelena.

O personagem é vivido por David Harbour, duas vezes indicado ao Emmy de melhor ator coadjuvante pelo xerife Jim Hopper da série Stranger Things.

Ava Starr/Fantasma (Hannah John-Kamen)

A personagem que tem a capacidade de atravessar corpos e paredes foi introduzida no MCU em Homem-Formiga e a Vespa (2018).

A atriz Hannah John-Kamen trabalhou nas séries Não Fale com Estranhos (2020) e Admirável Mundo Novo (2020).

Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus)

Vista na minissérie Falcão e o Soldado Invernal (2021) e nos filmes Viúva Negra (2021) e Pantera Negra: Wakanda para Sempre (2021), a condessa é a atual diretora da CIA. No cargo, acaba responsável por arregimentar os membros dos Thunderbolts. No novo longa, descobrimos que ela comprou a Torre dos Vingadores.

Julia Louis-Dreyfus ficou celebrizada por três séries de comédia: foi a Elaine de Seinfeld (1989-1998), pelo qual ganhou um Emmy de coadjuvante, a protagonista de As Novas Aventuras de Christine (2006-2010), que lhe valeu um Emmy de melhor atriz, e a Selina Meyer de Veep (2012-2019), que rendeu mais seis troféus no Emmy.

Por que tem um asterisco no título do filme?

Para explicar o asterisco no título, é preciso DAR SPOILERS sobre o final de Thunderbolts*.

PAUSA PARA QUEM QUISER EVITAR.

Prontos?

Bom, o asterisco é uma brincadeira gráfica para indicar que o grupo nem chega a ser conhecido por esse nome. Ao final do filme, os Thunderbolts são anunciados à imprensa por Valentina Allegra de Fontaine à imprensa como os Novos Vingadores. A jogada de marketing abafa o pedido de impeachment da diretora da CIA que tramitava no Congresso dos EUA.

"Thunderbolts*" tem cena pós-créditos?

O filme Thunderbolts* apresenta duas cenas pós-créditos.

ALERTA DE SPOILERS.

A primeira é só uma piada. O personagem de David Harbour vai até um supermercado e vê os Thunderbolts — já rebatizados como os Novos Vingadores — estampando uma caixa de cereal. Ele fica feliz com o fato e tenta fazer uma mulher comprar e reconhecê-lo no produto que tem seu rosto.

NOVO ALERTA DE SPOILERS.

A segunda cena pós-créditos se passa 14 meses depois e une Thunderbolts* ao próximo filme da Marvel, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, que estreia em 24 de julho.

Os integrantes da nova equipe estão no prédio que antes foi sede dos Vingadores, agora comprado por Valentina e servindo como base de operações dos Novos Vingadores.

Eles conversam sobre Sam Wilson (Anthony Mackie) estar recrutando sua própria equipe de Vingadores e como ele detém os direitos autorais desse nome — o que rende outras piadas do Guardião Vermelho. Então, os personagens ouvem falar de algo vindo do espaço: é a nave do Quarteto Fantástico chegando ao universo deles.

