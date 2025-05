Bradley Edens, Casey Metcalfe, Madison Tevlin, Woody Harrelson, Kevin Iannucci, Joshua Felder e Matthew Von der Ahe em "Campeões". Universal / Divulgação

Existem filmes que perturbam, entristecem, provocam náusea, evocam traumas e afligem por causa da imprevisibilidade. E existem filmes que confortam, alegram, dão um quentinho no coração, transmitem mensagens positivas e oferecem a segurança de sabermos para onde estamos indo. Faz parte desse segundo grupo Campeões (Champions, 2023), que acaba de estrear no menu da Netflix.

Trata-se da versão hollywoodiana da comédia espanhola Campeones (2018), sobre um auxiliar técnico de basquete que, após bater em um carro da polícia ao dirigir embriagado, é condenado a um serviço comunitário: por 90 dias, terá de treinar um time de jogadores com deficiência intelectual.

Evidentemente, ele precisará desconstruir seus preconceitos e se reconstruir como um especialista em tática que também sabe lidar com o emocional dos seus comandados. Evidentemente, haverá idas e voltas na sua relação com a equipe. E, evidentemente, o lance característico de um atleta será crucial no clímax do filme. É uma fórmula conhecida, mas imbatível se o espectador estiver precisando apenas se sentir bem.

O protagonista de Campeões, Marcus Marakovich, é interpretado por Woody Harrelson, indicado ao Oscar de melhor ator por O Povo Contra Larry Flynt (1996) e às estatuetas douradas de coadjuvante por O Mensageiro (2009) e Três Anúncios para um Crime (2017).

O elenco que forma a equipe chamada de Friends inclui o autista Joshua Felder, no papel do craque Darius, que, por algum motivo, se recusa a jogar para Marcus, e quatro atores com síndrome de Down: Kevin Iannucci, que encarna o simpático Johnny, um protetor dos animais; Matthew Von der Ahe, que dá vida ao namorador Craig; James Day Keith, o Benny, que sofre com os abusos do patrão no restaurante onde trabalha lavando pratos; e Madison Tevlin, impagável na pele da franquísssima Cosentino.

Cena de "Campeões" (2023), filme de Bobby Farrelly que adapta uma comédia espanhola. Universal / Divulgação

A direção é de Bobby Farrelly, estreando em carreira solo (em 2024, ele lançou Querido Papai Noel). A combinação desse sobrenome com a sinopse pode causar apreensão.

Afinal, junto com o irmão, Peter, Bobby assinou comédias como Débi & Loide: Dois Idiotas em Apuros (1994), Quem Vai Ficar com Mary? (1997), Eu, Eu Mesmo & Irene (2000), O Amor É Cego (2001) e Ligado em Você (2003), nas quais buscavam fazer humor não raro grosseiro ou escatológico com todo tipo de personagens marginalizados e estereotipados — anões, obesos, pessoas com deficiência física ou mental, gêmeos siameses... E quando lançou-se em um projeto individual, Peter Farrelly cometeu Green Book (2018), o pior ganhador do Oscar de melhor filme.

Mas ainda que haja uma cena de vômito um tanto gratuita, por exemplo, e seja discutível a insistência nas piadas acerca da vida sexual de Craig, Bobby Farrelly é, na minha opinião, suficientemente cuidadoso para evitar a ridicularização dos jogadores. Pelo contrário, praticamente todos têm seu momento de nobreza, de vitória, de empatia e, por que não?, de humor.

Tampouco o diretor vira o fio, escorregando para a condescendência — mas, de novo, friso que essa é apenas a minha opinião. Outros olhares podem entender que Campeões explora os personagens do mesmo modo que Marcus, como acusa a irmã de Johnny, Alex (a radiante Kaitlin Olson, das séries It's Always Sunny in Philadelphia e Hacks), usa a narrativa inspiracional dos Friends como um trampolim para seu ingresso na NBA, a liga norte-americana de basquete.

Por falar em basquete, o esporte anda em alta na indústria do entretenimento. Em 2022, estrearam a série Lakers: Hora de Vencer e o filme Arremessando Alto. Em 2023, além de Campeões, vieram Air: A História por Trás do Logo e Homens Brancos Não Sabem Enterrar, uma refilmagem do título homônimo de 1992 que era estrelado por Wesley Snipes e, vejam só, Woody Harrelson.

