O filmaço com Jason Statham que está bombando no Amazon Prime Video

Talvez no embalo da estreia de Resgate Implacável (2025) na plataforma, nesta quinta-feira (15), um filme já não tão novo com Jason Statham começou a bombar no Amazon Prime Video a ponto de se tornar o segundo mais visto no Brasil, abaixo apenas de Babygirl (2024). Trata-se de Infiltrado (Wrath of Man, 2021), uma das cinco parcerias do ator com o diretor Guy Ritchie.