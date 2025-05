Filme inédito no RS marca aniversário do Programa de Alfabetização Audiovisual

Cena do filme de animação "O Sonho de Clarice" (2023), de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho. Encripta / Divulgação

Para comemorar o aniversário de 17 anos do Programa de Alfabetização Audiovisual, o projeto Sessão Vagalume vai ter uma edição especial neste fim de semana. Inédito no circuito comercial do RS, o filme O Sonho de Clarice (2023), de Fernando Gutiérrez e Guto Bicalho, terá exibições no sábado (3) e no domingo (4), às 15h, na Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre. Os ingressos custam apenas R$ 4 (R$ 2 a meia-entrada).

O Sonho de Clarice é o primeiro longa-metragem de animação produzido no Distrito Federal. Conta a história de uma menina que, de forma lúdica, enfrenta o luto pela perda da mãe. Ela cria um mundo imaginário repleto de amigos, no qual vive aventuras e mantém a lembrança materna. O título venceu os prêmios de melhor direção de arte, trilha sonora e edição de som no Festival de de Brasília, em 2023.

A plateia terá convidados especiais: abrigados do Centro Humanitário de Acolhimento Vida, no bairro Rubem Berta, que há um ano participam do projeto Cine Vida. São crianças e adultos desabrigados desde a enchente que assolou o Rio Grande do Sul em maio de 2024.

— Nós desenvolvemos uma relação que não se separa da trajetória dessas pessoas ao longo desse ano. Ainda que muitas famílias já tenham saído do abrigo, algumas ainda estão à espera dos programas sociais que possam auxiliar no recomeço dessas vidas atravessadas por uma tragédia. O Cine Vida é o projeto de socialização, de compartilhamento e de trocas afetivas que se manteve do início ao fim — comenta Juliana Costa, coordenadora do programa do Programa de Alfabetização Audiovisual.

Criado em 2008, o Programa de Alfabetização Audiovisual surgiu para celebrar o encontro entre educação e cinema. Gestado a partir de trabalho conjunto da Secretaria de Cultura e da Secretaria de Educação da prefeitura de Porto Alegre, o projeto logo incorporou a parceria da esfera federal por meio da Faculdade de Educação da UFRGS e dos ministérios da Cultura e da Educação.

"Iniciativa pioneira na formação de público no RS", diz o material de divulgação, "o projeto explora as possibilidades do audiovisual como ferramenta didática em sala de aula nas redes públicas municipal e estadual. Ou seja, transforma filmes em matéria-prima para o aprendizado de milhares de estudantes. E vai além: fomenta a paixão de crianças, adolescentes e famílias inteiras pelo cinema".

O programa promove atividades de exibição de filmes a alunos e professores, ações de formação docente, além de assessorias a escolas, publicações de livros, seminários e workshops. Durante as fases mais críticas da pandemia, também manteve suas atividades, oferecendo ferramentas didáticas audiovisuais para utilização em aulas remotas na rede de ensino. Entre os cursos 100% online já oferecidos para os docentes, está o Minuto Escola. Tem como foco a edição, montagem e a estratégia pedagógica de vídeos de curta duração, explorando linguagens e estratégias narrativas.

Cena do longa de animação brasileiro "O Sonho de Clarice". Encripta / Divulgação

A Sessão Vagalume foi lançada em 2019, para realizar sessões dedicadas ao público infantojuvenil na Cinemateca Capitólio. Ocorrem sempre no primeiro fim de semana do mês, com ingressos populares.

Desde 2020, o projeto promove a mostra Cinema Negro na Escola, que oferece aos professores e alunos uma discussão sobre a cultura afro-brasileira e sua representatividade na sociedade por meio da apresentação de filmes nacionais de curta-metragem, em sua ampla maioria dirigidos por cineastas negros. Os títulos também são exibidos na grade de programação da Cinemateca Capitólio.

Outras informações podem ser obtidas pelo site capitolio.org.br e pelas redes sociais: @alfabetizacaoaudiovisual.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.