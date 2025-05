Kleber Mendonça Filho com o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes, por "O Agente Secreto". SAMEER AL-DOUMY / AFP

Os prêmios do Festival de Cannes para o filme O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, confirmam a grande fase do cinema brasileiro, que, em menos de nove meses, conquistou troféus nos principais e mais tradicionais eventos do mundo: o Oscar, o Globo de Ouro e os festivais de Cannes, Veneza e Berlim.

A trajetória vitoriosa começou no dia 7 de setembro de 2024, na 81ª edição do Festival de Veneza, onde Ainda Estou Aqui ganhou a Osella de Ouro de melhor roteiro, escrito por Heitor Lorega e Murilo Hauser a partir do livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua mãe, Eunice.

Aplaudido durante nove minutos e 46 segundos no festival italiano, o filme de Walter Salles também recebeu o troféu Signis, concedido pela Associação Católica Mundial para Comunicação, que costuma reconhecer projetos que exploram a dignidade humana, a justiça e a paz, e o Green Drop, entregue ao filme que “melhor representa os valores da ecologia e do desenvolvimento sustentável, com foco na conservação do planeta e de seus ecossistemas para as gerações futuras, promovendo estilos de vida sustentáveis e a cooperação entre os povos”.

Fernanda Torres com o Globo de Ouro de melhor atriz em drama, por "Ainda Estou Aqui". Robyn Beck / AFP

Também por Ainda Estou Aqui, a atriz Fernanda Torres fez história na 82ª edição do Globo de Ouro, no dia 5 de janeiro de 2025. Pela primeira vez, o Brasil faturou um troféu de interpretação na premiação da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood.

Na categoria de melhor atriz em drama, Fernanda superou Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria Callas), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (O Quarto ao Lado) e Kate Winslet (Lee).

Rodrigo Santoro e Denise Weinberg com o Urso de Prata recebido por "O Último Azul" no Festival de Berlim. John MACDOUGALL / AFP

Em 22 de janeiro, a 75ª edição do Festival de Berlim consagrou O Último Azul, de Gabriel Mascaro, com o Urso de Prata, a segunda maior honraria do evento.

O filme brasileiro estrelado por Rodrigo Santoro, Denise Weinberg e Adanilo também ganhou o prêmio do Júri Ecumênico, destinado a produções que abordam questões sociais e espirituais, e o troféu do Júri de Leitores do jornal Berliner Morgenpost. E foi um dos mais aplaudidos após sua exibição na Berlinale: foram13 minutos de ovação.

Walter Salles com o Oscar de melhor filme internacional conquistado por "Ainda Estou Aqui". Frederic J. Brown / AFP

No dia 2 de março, quando a atriz espanhola Penélope Cruz anunciou o ganhador do Oscar de melhor filme internacional na 97ª cerimônia da Academia de Hollywood, Ainda Estou Aqui tornou-se a primeira produção brasileira a conquistar uma estatueta dourada. Nessa categoria, o longa de Walter Salles conseguiu para o país um feito que já havia sido tentado por O Pagador de Promessas (1962), de Anselmo Duarte, O Quatrilho (1995), de Fábio Barreto, O que É Isso, Companheiro? (1997), de Bruno Barreto, e Central do Brasil (1998), do mesmo diretor.

Ainda Estou Aqui já tinha feito história como o primeiro representante do Brasil indicado ao Oscar de melhor filme, categoria vencida por Anora.

Kleber Mendonça Filho representou Wagner Moura no prêmio de melhor ator em Cannes, por "O Agente Secreto". Sameer AL-DOUMY / AFP

O cinema nacional completou o "gabarito" no 78º Festival de Cannes, encerrado neste sábado (24) na França. Aplaudido durante 13 minutos após sua sessão, no dia 18, O Agente Secreto faturou quatro prêmios: o de melhor direção (Kleber Mendonça Filho), o de melhor ator (Wagner Moura), o troféu da Federação Internacional dos Críticos de Cinema, a Fipresci, e o Prix des Cinemás Art et Essai, da Associação Francesa de Cinemas de Arte e Ensaio.

