Imagem do jogo "Elden Ring". FromSoftware Inc. / Divulgação

A Bandai Namco e a produtora de cinema A24 anunciaram nesta quinta-feira (22) a sua colaboração com o cineasta Alex Garland para uma adaptação cinematográfica em live-action de Elden Ring, jogo eletrônico de RPG de ação em terceira pessoa desenvolvido pela FromSoftware.

Elden Ring foi criado sob a orientação de Hidetaka Miyazaki (que não tem parentesco com o cineasta Hayao Miyazaki, do Studio Ghibli), da FromSoftware, baseado em uma mitologia criada pelo escritor George R.R. Martin, autor da saga de romances de fantasia As Crônicas de Gelo e Fogo — que foi transformada na série Game of Thrones (2011-2019).

Martin não escreveu o enredo do jogo, os diálogos ou a narrativa completa, mas estabeleceu a base mitológica e os acontecimentos históricos que moldam o mundo de Elden Ring.

Imagem do jogo "Elden Ring". FromSoftware Inc. / Divulgação

O Anel Prístino é um misterioso artefato que deu origem a um império próspero, mas que depois caiu, levando o mundo a um estado de caos e destruição. O jogo permite que os jogadores "explorem vastos ambientes e masmorras desse universo de fantasia sombria para desbravar o desconhecido e desfrutar da sensação de realização ao superarem obstáculos e desafios", diz o texto de divulgação.

O jogo foi lançado em 25 de fevereiro de 2022 e, de acordo com a Bandai Namco, já vendeu mais de 30 milhões de unidades. Um derivado, Elden Ring: Nightreign, está programado para ser lançado mundialmente no dia 30 de maio, com jogabilidade cooperativa solo ou para três jogadores.

O projeto de adaptação cinematográfica será liderado pelo diretor e roteirista inglês Alex Garland. Ele tem experiência em filmes de guerra, ficção científica e terror: seu currículo inclui Ex-Machina: Instinto Artificial (2014), Aniquilação (2018), Men: Faces do Medo (2022), Guerra Civil (2024) e Tempo de Guerra (2025).

Garland também escreveu o roteiro de Extermínio (2002) e de Sunshine: Alerta Solar (2007), ambos dirigidos por Danny Boyle.

O diretor Alex Garland (à direita) nos bastidores do filme "Tempo de Guerra" (2025). A24 / Divulgação

A A24 é uma das produtoras mais prestigiadas pelos críticos e já ganhou duas vezes o Oscar de melhor filme: primeiro com Moonlight, em 2017, e depois com Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, em 2023. Até o momento, nenhum nome do elenco de Elden Ring foi revelado.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.

Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano