The Rock surge irreconhecível em trailer de filme sobre Mark Kerr, lenda do UFC

Dwayne Johnson, o The Rock, em cena do filme "Coração de Lutador: The Smashing Machine", de Benny Safdie. A24 / Divulgação

Saiu nesta terça-feira (29) o trailer do novo filme estrelado por Dwayne Johnson, o eterno The Rock (assista logo abaixo). Mas o público precisa se esforçar para reconhecer o ator nas cenas de Coração de Lutador: The Smashing Machine (2025), que conta a história do lutador estadunidense de UFC e MMA Mark Kerr, hoje com 56 anos.

Na trama de Coração de Lutador, o sempre bombadaço Dwayne Johnson aparece com próteses no rosto e também cabelo. A caracterização é para assemelhar o ator a Mark Kerr, que entre 1997 e 2009 foi duas vezes campeão do Torneio Peso-Pesado do UFC, venceu quatro mundiais da ADCC e foi apelidado como "O Titânio" e "A Máquina Esmagadora". O filme vai abordar os bastidores da carreira do atleta, que lidou com abuso de substâncias (chegou a sofrer uma overdose em 1999) e com relacionamentos tumultuados, tanto na família quanto com treinadores.

Dwayne Johnson, o The Rock, em cena de "Coração de Lutador: The Smashing Machine". A24 / Divulgação

Coração de Lutador inclui no elenco Emily Blunt, no papel de Dawn Staples, esposa de Kerr, e o lutador brasileiro de jiu-jitsu Roberto de Abreu Filho, o Cyborg Abreu, que encarna seu compatriota Fabio Gurgel, hoje com 55 anos.

A estreia nos cinemas dos Estados Unidos está marcada para 3 de outubro. No Brasil, entra em cartaz no dia 16 de outubro, com distribuição da Diamond Films.

Quem é Mark Kerr

Mark Kerr nos tempos em que lutava no UFC. UFC / Divulgação

Filho de pai irlandês e mãe porto-riquenha, Mark Kerr é natural de Ohio, nos Estados Unidos, e se tornou uma figura emblemática nos ringues. O ex-lutador de vale tudo e artes marciais mistas começou a carreira na adolescência e consolidou-se na categoria de peso-pesado do MMA e do UFC.

Kerr também lutava contra o vício em analgésicos, dependência que quase tirou sua vida em 1999, por overdose. Em 2003, a história do atleta ganhou um documentário da HBO intitulado The Smashing Machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr.

O atleta encerrou a carreira em 2009, após uma sequência de resultados negativos, e trabalhou como vendedor de carros por algum tempo. Atualmente, tem 56 anos e empreende no ramo fitness e na própria marca pessoal, com palestras, presença em eventos e podcasts. Em 2024, relatou ter completado seis anos sóbrio.

Veja o trailer do filme:

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.