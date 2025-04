Quem é quem em "Um Completo Desconhecido", filme sobre Bob Dylan no Disney+

Elle Fanning e Timothée Chalamet em cena de "Um Completo Desconhecido", filme dirigido por James Mangold. Searchlight Pictures / Divulgação

Disponível no Disney+ desde quarta-feira (16), Um Completo Desconhecido (A Complete Unknown, 2024) é uma cinebiografia repleta de nomes de peso da música estadunidense — a começar por seu personagem principal, Bob Dylan.

O título concorreu em oito categorias do Oscar, mas não ganhou em nenhuma: melhor filme, direção (James Mangold), ator (Timothée Chalamet), ator coadjuvante (Edward Norton), atriz coadjuvante (Monica Barbaro), roteiro adaptado (por Mangold e Jay Cocks, a partir do livro Dylan Goes Electric!, do jornalista e historiador Elijah Wald), figurino (Ariane Phillips) e som.

Confira quem é quem, incluindo papéis fictícios importantes. Vale acrescentar que todas as canções apresentadas em cena foram cantadas pelo próprio elenco.

Bob Dylan (Timothée Chalamet)

Timothée Chalamet é Bob Dylan em "Um Completo Desconhecido". Searchlight Pictures / Divulgação

Robert Allen Zimmerman, 83 anos, é o único artista na história que recebeu todas essas premiações: o Nobel (de Literatura, concedido em 2016 "por criar dentro da tradição americana um novo modo de expressão poética"), o Pulitzer (um prêmio honorário pela contribuição do compositor à música popular e ao impacto de sua obra na cultura dos Estados Unidos, em 2008), o Grammy (de Álbum do Ano, pelos discos The Concert for Bangladesh, junto George Harrison, Ravi Shankar e Eric Clapton, entre outros, em 1973, e Time Out of Mind, em 1998), o Oscar e o Globo de Ouro (ambos pela canção Things Have Changed, do filme Garotos Incríveis, em 2001). Ele despontou no início da década de 1960, dentro do cenário da música folk. Canções como Blowin' in the Wind (1963) e The Times They Are a Changin' (1964) se tornaram hinos dos movimentos pelos direitos civis e de oposição à Guerra do Vietnã.

No filme, Dylan é interpretado por Timothée Chalamet, que competiu pela segunda vez ao Oscar de melhor ator — a anterior foi por Me Chame pelo seu Nome (2017).

Woody Guthrie (Scoot McNairy)

Scoot McNairy é Woody Guthrie em "Um Completo Desconhecido". Searchlight Pictures / Divulgação

Nascido em 1912 e morto em 1967, autor de This Land Is your Land e Tear the Fascists Down, o cantor e compositor de música folk era idolatrado por Bob Dylan, que, em sua homenagem, fez a canção Song to Woody (1962).

Pete Seeger (Edward Norton)

Edward Norton é Pete Seeger em "Um Completo Desconhecido". Searchlight Pictures / Divulgação

Compositor de If I Had a Hammer, Seeger (1919-2014) foi um pioneiro da música de protesto contra a guerra e a favor dos direitos civis.

No filme, Pete Seeger é vivido por Edward Norton, que já tinha disputado o Oscar de coadjuvante por As Duas Faces de um Crime (1996) e Birdman (2014), além de ter concorrido a melhor ator por A Outra História Americana (1998).

Joan Baez (Monica Barbaro)

Monica Barbaro é Joan Baez em "Um Completo Desconhecido" Macall Polay / Divulgação

Nome mítico do folk, Baez, hoje com 84 anos, empregou seu talento no violão e sua voz de soprano para promover causas como justiça social e o fim da Guerra do Vietnã. Entre seus sucessos, estão House of the Rising Sun, Silver Dagger, Love Is Just a Four-Letter Word e Diamonds & Rust.

No filme, quem faz Joan Baez é Monica Barbaro, que disputou pela primeira vez o Oscar, na categoria de melhor atriz coadjuvante. Antes, a atriz foi vista como a Phoenix de Top Gun: Maverick (2022) e como a filha de Arnold Schwarzenegger na série Fubar (2023-).

Johnny Cash (Boyd Holbrook)

Boyd Holbrook é Johnny Cash em "Um Completo Desconhecido". Macall Polay / Divulgação

Retratado pelo diretor James Mangold em Johnny & June (2005), o cantor e compositor country chamado pelos fãs de O Homem de Preto não apenas pelo figurino adotado, mas também por suas letras carregadas de tristeza e perturbação moral. Cash (1932-2003) deixou como legado canções como I Walk the Line, Big River e Folsom Prison Blues.

No filme, o papel de Johnny Cash é de Boyd Holbrook, ator coadjuvante de James Mangold em Logan (2017) e Indiana Jones e a Relíquia do Destino (2023).

Sylvie Russo (Elle Fanning)

Elle Fanning é Sylvie Russo em "Um Completo Desconhecido". Macall Polay / Divulgação

Trata-se de uma versão fictícia de Suze Rotolo (1943-2011), artista estadunidense que foi namorada e musa inspiradora de Bob Dylan entre 1961 e 1964. A imagem icônica da capa do disco The Freewheelin Bob Dylan (1963), com o casal de braços dados em um dia de inverno em Nova York, virou um dos símbolos da contracultura.

Sylvie é intepretada por Elle Fanning, a Aurora de Malévola (2014) e Malévola 2 (2019) e a protagonista da série The Great (2020-2023).

Albert Grossman (Dan Fogler)

Empresário e produtor, Grossman (1925-1986) trabalhou com Bob Dylan, Janis Joplin, Peter, Paul and Mary, The Band e Gordon Lightfoot, entre outros.

No filme, Albert Grossman é encarnado por Dan Fogler, que era o Francis Ford Coppola no seriado The Offer (2022) e atuou também na minissérie Eric (2024).

Bobby Neuwirth (Will Harrison)

Compositor e produtor, ficou conhecido por ser o road manager (gerente das turnês) de Bob Dylan e por ser o coautor de Mercedes Benz, imortalizada na voz de Janis Joplin. Morreu em 2022, aos 82 anos.

No filme, quem dá rosto a Bobby Neuwirth é Will Harrison, ator das minisséries Daisy Jones & The Six (2023) e Último Ato (2024).

Alan Lomax (Norbert Leo Butz)

Foi um dos grandes guardiões do folk, produzindo discos, shows e programas de rádio. Em Um Completo Desconhecido, Lomax (1915-2002) aparece como um ferrenho opositor das inovações de Bob Dylan, que queria usar guitarra elétrica e outros instrumentos no Festival de Newport, em 1965.

No filme, quem faz Alan Lomax é Norbert Leo Butz, o Paddy Chayefsky da minissérie Fosse/Verdon (2019).

Jesse Moffette (Big Bill Morganfield)

É outro personagem fictício, um cantor e guitarrista de blues vindo do Mississippi que, como convidado do programa de TV apresentado por Pete Seeger, acaba sendo acompanhado por Bob Dylan em uma empolgante jam.

Jesse é vivido por Big Bill Morganfield, que é músico e filho do icônico blueseiro Muddy Waters (1913-1983).

