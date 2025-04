Os seis filmes imperdíveis da última semana do Fantaspoa

Coprodução entre Uruguai e Argentina, a comédia musical "Sanduíche Quente" é um dos destaques do Fantaspoa. Fantaspoa / Divulgação

Tem filme apocalíptico, tem terror sobrenatural, tem suspense ambientado nos anos 1980 e tem até comédia musical na última semana do 21º Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre.

A lista abaixo traz seis títulos que considero imperdíveis, ainda mais que talvez nunca voltem a ser exibidos na cidade: são raros os longas-metragens do Fantaspoa que depois ganham lançamento comercial no Brasil. Alguns pelo menos chegam ao streaming.

Se você só puder escolher um, eu insistiria para ver dois: Dead Mail e Sanduíche Quente.

1) Cagados de Medo (Canadá, 2024)

"Cagados de Medo" Fantaspoa / Divulgação

De Vivieno Caldinelli. Esse eu não vi, mas acho impossível resistir a esse título e a essa sinopse: um encanador e seu filho germofóbico são forçados a sujar as mãos para salvar os moradores de um prédio quando uma criatura geneticamente modificada e sedenta por sangue escapa pelo sistema de encanamento. Sessão na Cinemateca Capitólio, no sábado (26), às 13h

2) Dead Mail (EUA, 2024)

"Dead Mail" Fantaspoa / Divulgação

De Joe DeBoer e Kyle McConaghy. Com personagens carismáticos, ainda que não necessariamente exemplares, é um filme de suspense absolutamente envolvente e surpreendente — se eu contar mais, estrago. A história se passa nos anos 1980. Jasper (Tomas Boykin) é um funcionário dos Correios especialista em decifrar endereços ilegíveis em cartas e pacotes. Certo dia, ele depara com um papel ensanguentado que traz um pedido de socorro e que vai abrir um novo universo na trama: o da fabricação de sintetizadores musicais. Sessão no CineBancários, na sexta-feira (25), às 15h

3) O Mosqueteiro Solitário (Reino Unido/Alemanha, 2024)

"O Mosqueteiro Solitário" Fantaspoa / Divulgação

De Nicolai Schumann. Coadjuvante em séries como Taboo (2017), Pennyworth (2019-2022) e Os Irregulares de Baker Street (2021), o ator inglês Edward Hogg tem aqui o grande papel de sua carreira. Para começo de conversa, é praticamente só ele que aparece em cena nos 95 minutos de duração deste ótimo suspense em preto e branco. Seu personagem, Rupert, é um magnata do mercado financeiro que acorda trancado em um lugar sem portas nem janelas — com exceção de uma fresta onde seus olhos não alcançam. O protagonista não faz ideia de como foi parar ali, e tudo o que tem é um celular antigo. Sessão na Cinemateca Capitólio, nesta terça-feira (22), às 16h30min

4) Rich Flu (Espanha/Chile/EUA, 2024)

"Rich Flu" 21º Fantaspoa / Divulgação

De Galder Gaztelu-Urrutia. O diretor espanhol é o mesmo de O Poço (2019), sobre um presídio vertical que representa a lógica da sobrevivência egoísta e da desigualdade social: quem está no topo nem dá bola para quem está embaixo. No novo filme, que é estrelado por Mary Elizabeth Winstead, Rafe Spall, Timothy Spall e Lorraine Bracco, uma doença letal atinge as pessoas mais ricas da Terra, começando pelos bilionários, depois pelos milionários e assim por diante. Como evitar a morte? Do que realmente precisamos para viver? E o que acontece com o mundo se a riqueza e o lucro deixarem de ser perseguidos? A execução, por vezes confusa e arrastada, não fica à altura da ideia, mas Rich Flu vale pelas reflexões e pelas provocações. Sessões na Cinemateca Capitólio, nesta quarta-feira (23), às 20h30min (com presença do roteirista Pedro Rivero), e na sexta-feira (25), às 13h

5) Sanduíche Quente (Uruguai/Argentina, 2024)

"Sanduíche Quente" Fantaspoa / Divulgação

De Manuel Facal. Trata-se de uma comédia musical alucinada, sem qualquer tipo de freio moral ou "vergonha imagética". Alan (papel de Alan Futterweit Paz, à vontade e engraçadíssimo), um gordinho de 30 e poucos anos cansado de seu trabalho em uma lanchonete de Montevidéu, embarca em uma viagem a Buenos Aires para vender seu mais valioso boneco de coleção. Junto, escondido em uma parte do seu próprio corpo, o protagonista está levando um pacotinho de cocaína. Claro que a jornada será marcada por uma série de quiproquós hilariantes. De quebra, o filme tira sarro, mas falando sério, dos portenhos. Sessões no CineBancários, no sábado (26), às 19h (com presença do cineasta, do ator e da atriz e produtora Eva Dans), e no domingo (27), às 17h

6) Sob o Domínio (Brasil, 2025)

"Sob o Domínio" Fantaspoa / Divulgação

De Julio Cesar Napoli. A personagem principal é uma psicóloga, Cris, interpretada com despudor por Raquel Monteiro, atriz que fez um pequeno papel na série Os Outros (2022). Entre seus pacientes, está o padre Paulo (João Santucci, cativante no papel), atormentado pela notícia sobre um bebê decapitado que foi encontrado na praia. Com apenas R$ 3 mil, o diretor e roteirista carioca fez um filme fascinante sobre possessão, ceticismo, hipocrisia e tentação, com direito a momentos genuinamente sinistros. Sessão na Sala Paulo Amorim, nesta terça-feira (22), às 17h30min

