O filme mais visto na Netflix nem deveria existir

Filme mais visto na Netflix neste fim de semana, O Melhor do Mundo (Lo Mejor del Mundo, 2025) tem como personagem principal um produtor de TV, Gallo (Michel Brown, ator da série Coração Marcado), que, após a morte da mãe de seu filho, descobre que pode não ser o pai biológico do menino. Juntos e com a ajuda de uma amiga, os dois partem em busca de respostas.

Se a sinopse provocou déjà vu, é porque você já viu um filme idêntico. E há bem pouco tempo atrás.

Dirigido por Salvador Espinosa, O Melhor do Mundo é a refilmagem mexicana da comédia dramática argentina Vamos Consertar o Mundo (2022).

Por que fazer uma refilmagem?

Não tenho nada contra refilmagens. Acho que podem apresentar histórias clássicas a novas gerações. Podem se beneficiar dos avanços tecnológicos no campo dos efeitos visuais. Podem trazer ângulos diferentes, fazer leituras à luz de pautas mais contemporâneas ou até desconstruir a obra anterior.

Também entendo as refilmagens produzidas quase que apenas por uma questão de idioma. Hollywood faz isso costumeiramente, já que o público estadunidense é refratário a legendas. Vide, para citar um exemplo oscarizado, No Ritmo do Coração (2021), baseado na comédia dramática francesa A Família Bélier (2014).

Enquadram-se nessa categoria as muitas adaptações internacionais de uma comédia dramática italiana, Perfeitos Desconhecidos (2016), que em breve vai ganhar a sua versão brasileira. Mas cada refilmagem também adiciona ingredientes nacionais, seja na Alemanha ou no Líbano.

O caso de O Melhor do Mundo me parece inexplicável. Não consigo entender a própria existência do filme, pois o original também é falado em espanhol, tem a mesma trama, é muito recente e segue disponível na Netflix.

E Vamos Consertar o Mundo também é muito melhor, a começar porque conta com um protagonista do quilate de Leonardo Sbaraglia, visto em títulos como Plata Quemada (2000), Relatos Selvagens (2014), Dor e Glória (2019) e Coração Errante (2021) e ganhador do Kikito de Cristal no Festival de Gramado de 2019. Basta comparar o desempenho do ator argentino com o de Michel Brown na cena do abraço.

