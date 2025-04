Mas não existe caos: o diretor Gareth Evans , o mesmo do já clássico Operação Invasão (2011), tem controle absoluto da selvageria. É o coreógrafo minucioso de um balé sangrento. Com a contribuição de sua equipe técnica, do elenco e dos dublês, consegue criar a ilusão de que toda a pancadaria e todos os tiroteios estão acontecendo de verdade.

A trama segue a cartilha do gênero, com direito a decisões estúpidas dos personagens e reviravoltas pouco convicentes. Tom Hardy encarna Walker, um policial corrupto de uma grande cidade qualquer dos Estados Unidos. Vive de consertar problemas para o prefeito, Lawrence Beaumont, papel de Forest Whitaker, ganhador do Oscar de melhor ator por O Último Rei da Escócia (2006). E tem uma ligação sombria com um grupo de tiras ainda mais sujos liderado por Vincent (Timothy Olyphant). Todas as pontas se unem quando o filho do político (Justin Cornwall) se envolve no assalto a um caminhão e na matança de integrantes de uma gangue chinesa.