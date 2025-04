"O Encontro" é um documentário com cenas de ficção sobre Jesus Cristo (papel do ator Renato Fagundes). Lumine / Divulgação

Com sede em Porto Alegre e apresentada como "a maior plataforma católica de filmes e séries do Brasil", a Lumine aproveitou a semana da Páscoa para lançar mais uma produção própria. O Encontro é um docudrama — um documentário com cenas de ficção — sobre Jesus Cristo.

O título vem da pergunta que o filme faz: como se dá, hoje, o encontro pessoal com Cristo?

— O que buscamos é mudar a visão de que Deus é um conceito, retratando o Cristo que se fez homem, sofreu e morreu por amor à humanidade. Um Deus que entende nossas dores porque passou por elas — destaca, no material de divulgação, Matheus Bazzo, fundador da produtora.

Entrevistas com religiosos e cenas de ficção

Imagem de bastidores da parte ficcional do filme "O Encontro", produzido pela Lumine. Lumine / Divulgação

Dirigido por Gustavo Leite, O Encontro tem 53 minutos de duração e é dividido em duas partes. A primeira traz entrevistas com religiosos, como o padre Paulo Ricardo (que soma cerca de 6 milhões de seguidores nas redes sociais), o cardeal Dom Orani João Tempesta O.Cist. (arcebispo da arquidiocese do Rio de Janeiro), Dom Antônio Augusto Dias Duarte (bispo emérito da arquidiocese do Rio de Janeiro) e Irmã Thaynara Cabral (da congregação Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo).

Enquanto eles explicam como a Igreja enxerga Deus, personalidades do meio católico contam as suas experiências pessoais. Também há relatos de pessoas de várias partes do mundo — e diferentes crenças — respondendo a seguinte pergunta: "Quem é Jesus Cristo para você?".

Foto de bastidores da cena de "O Encontro" sobre o batismo de Jesus, filmada no Guaíba, em Porto Alegre. Lumine / Divulgação

Filmada em Porto Alegre, a segunda parte retrata, ficcionalmente e com fotografia em preto e branco, a Paixão de Cristo.

— O filme é uma construção sobre quem as pessoas acham que Deus é e quem ele realmente é. Nosso objetivo é tirar o espectador da vida cotidiana e levá-lo para dentro do caminho da cruz e do sofrimento de Cristo, revelando, passo a passo, os encontros d'Ele com Maria, Verônica, Cirineu e, finalmente, com cada um de nós — diz o diretor Gustavo Leite.

Cenários de Porto Alegre

Gravada no bairro Belém Velho, cena ficcional de "O Encontro" retrata a crucificação de Jesus. Lumine / Divulgação

A narrativa da ficção começa no julgamento conduzido por Pôncio Pilatos e, conforme avança no caminho ao calvário, apresenta flashbacks de acontecimentos marcantes da vida de Jesus. O primeiro remete ao batismo de Cristo, no Rio Jordão — as cenas de O Encontro foram feitas à beira do Guaíba.

Outros flashbacks mostram as Bodas de Caná, onde Jesus realiza seu primeiro milagre, transformando água em vinho, e a entrada triunfal em Jerusalém. A crucificação teve como cenário o Santuário Mãe de Deus, no bairro Belém Velho.

O elenco do filme

Renato Fagundes interpreta Jesus Cristo no filme "O Encontro" (2025), dirigido por Gustavo Leite. Lumine / Divulgação

Todos os atores da parte ficcional são gaúchos. Renato Fagundes, que interpreta Jesus, descreveu que ser crucificado "é uma experiência bem chocante, mesmo sem ter todo o sofrimento envolvido".

Já a atriz que vive Maria, Andreia Quezia da Silva, contou que não praticava sua fé há anos e que o filme reacendeu sua conexão espiritual com Deus.

Onde assistir a "O Encontro"

As cenas ficcionais de O Encontro podem ser vistas no canal da Lumine no YouTube. Para assistir ao filme na íntegra, é preciso acessar a plataforma de streaming.

