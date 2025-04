O filmaço sobre um cartunista gaúcho, uma doença degenerativa e a morte de um sapo

A Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana realiza nesta sexta-feira (4), às 19h, uma sessão de pré-estreia do premiado documentário gaúcho Memórias de um Esclerosado (2024). Depois, haverá debate com os diretores Rafael Corrêa — cartunista que tem esclerose múltipla e que também é o personagem do filme — e Thais Fernandes. No dia 8 de maio, o título entra em cartaz no circuito.