O filmaço de suspense que tem só um ator e só um cenário

O Mosqueteiro Solitário (The Lonely Musketeer, 2024) é um dos filmes imperdíveis da 21ª edição do Festival Internacional de Cinema Fantástico de Porto Alegre , o Fantaspoa .

Escrita e dirigida por Nicolai Schumann, esta coprodução entre Reino Unido e Alemanha está fazendo no Fantaspoa sua estreia na América Latina. Haverá duas sessões, que podem ser as únicas nos cinemas brasileiros: neste domingo, às 20h30min (com presença do diretor de fotografia Bruce Jackson), e na terça-feira (22), às 16h30min. Ambas ocorrem na Cinemateca Capitólio.