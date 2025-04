Mesa de Cinema se transforma em clube que une filmes e gastronomia

A primeira edição estava marcada para acontecer em 31 de março, mas precisou ser adiada por causa do temporal que atingiu Porto Alegre. O evento será na Casamundi Turismo e Cultura, com a exibição do filme francês Uma Casa à Beira-Mar (2017), de Robert Guédiguian. A obra trata de família, memória e recomeços, com cenas que celebram a comida como o elo entre gerações — ponto que o evento pretende reforçar com a experiência gastronômica.