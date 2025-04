Cinco filmes sobre a escolha do novo papa

Michel Picoli estrela "Habemus Papam" (2011), filme de Nanni Moretti também conhecido como "Temos Papa". vinny filmes / Divulgação

A morte do papa Francisco, anunciada pelo Vaticano nesta segunda-feira (21), dá início a um protocolo na Igreja Católica que começa com a despedida ao pontífice falecido e se encerra com a definição do sucessor no processo conhecido como conclave.

A sucessão no Vaticano já foi tema de pelo menos cinco filmes famosos — quatro deles inclusive receberam indicações ao Oscar.

Filmes sobre a escolha do novo papa

Confira a lista:

1) As Sandálias do Pescador (1968)

Anthony Quinn em "As Sandálias do Pescador" (1968). MGM / Divulgação

De Michael Anderson. É a adaptação do romance de Morris West sobre um bispo (papel de Anthony Quinn) que era prisioneiro político na Sibéria e que, após ser empossado como Kiril I, precisa tentar impedir uma iminente invasão da Rússia pela China capaz de deflagrar a Terceira Guerra Mundial.

O filme concorreu ao Oscar nas categorias de direção de arte e música original. (Para aluguel em Amazon Prime Video)

2) O Poderoso Chefão: Parte III (1990)

Al Pacino e Raf Vallone em "O Poderoso Chefão: Parte III" (1990). Paramount / Divulgação

De Francis Ford Coppola. O encerramento da trilogia sobre a família Corleone insere na ficção eventos reais, como a súbita morte do papa João Paulo I, em 1978, e explora a relação da máfia com o Vaticano. O ator Raf Vallone interpreta o fictício cardeal siciliano Lamberto, favorito a suceder o papa Paulo VI, o antecessor de João Paulo VI.

Ao receber a visita de Don Michael Corleone, ele encoraja o protagonista a confessar seus pecados. Eleito como o novo pontífice, pede uma investigação sobre as denúncias de corrupção no Banco do Vaticano, o que acaba o tornando alvo de um plano de assassinato. O título disputou sete categorias do Oscar, incluindo melhor filme, direção e ator coadjuvante (Andy Garcia). (Paramount+)

3) Habemus Papam (2011)

Nanni Moretti, também diretor do filme, e Michel Piccoli em "Habemus Papam" (2011). Vinny Filmes / Divulgação

De Nanni Moretti. No filme do cineasta italiano que também é conhecido como Temos Papa, a crise não é política, mas existencial: o cardeal Melville (Michel Piccoli) surta logo após ser, surpreendentemente, eleito o pontífice, abandonando a cerimônia antes de ser nomeado publicamente. Aturdido, o Vaticano convoca um psicanalista ateu (papel do próprio Moretti) para ajudar o religioso a enfrentar a situação e, enfim, assumir suas novas funções.

Habemus Papam foi escolhido como o melhor filme de 2011 pelos críticos da prestigiada revista francesa Cahiers du Cinèma. (Amazon Prime Video)

4) Dois Papas (2019)

Anthony Hopkins e Jonathan Pryce em "Dois Papas" (2019). Peter Mountain / Divulgação

De Fernando Meirelles. Ficcionaliza a ascensão, em 2005, e a renúncia, em 2012, do alemão Joseph Ratzinger, o Bento XVI, substituído pelo argentino Jorge Bergoglio, o papa Francisco.

Dois Papas concorreu ao Oscar nas categorias de melhor ator (Jonathan Pryce, no papel de Francisco), ator coadjuvante (Anthony Hopkins, como Bento XVI) e roteiro adaptado. (Netflix)

5) Conclave (2024)

Ralpf Fiennes em "Conclave" (2024). Diamond Films / Divulgação

De Edward Berger. Baseado no romance homônimo de Robert Harris, Conclave ganhou o Oscar de roteiro adaptado e foi indicado a outras sete estatuetas douradas, incluindo melhor filme, ator (Ralph Fiennes) e atriz coadjuvante (Isabella Rossellini). Tudo começa com a morte por infarto, durante o sono, de um papa fictício. Cabe ao cardeal inglês Lawrence, o camerlengo do Vaticano, organizar a sucessão. Esse personagem está vacilante em relação à própria fé e logo se verá vacilante em relação à índole dos principais concorrentes.

O estadunidense Aldo Bellini (Stanley Tucci) era o secretário de Estado do finado Papa e tem mente aberta para questões como o casamento gay e o papel das mulheres na Igreja. O canadense Tremblay (John Lithgow), um moderado, foi um dos últimos a se encontrar com o sumo pontífice — qual teria sido o teor da conversa? O nigeriano Adeyemi (Lucian Msamati), um retrógrado que deseja ser o primeiro africano no cargo, também pode estar escondendo algo. Já o italiano Tedesco (Sergio Castellitto) joga às claras: é um tradicionalista convicto e um reacionário inflamado — chega a bradar por uma guerra religiosa contra o Islamismo. Quem vencerá? (Amazon Prime Video)

