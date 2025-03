Sétima temporada de "Black Mirror" ganha data de estreia e trailer; assista

As atrizes Issa Rae e Emma Corrin aparecem em um mundo em preto e branco — as informações são de que a personagem de Rae, através da tecnologia Redream, inseriu-se em um universo simulado derivado de um clássico romance fictício da Hollywood dos anos 1940 , Hotel Reverie, estrelado por Dorothy Chambers (papel de Corrin).

Essa pode não ser a única continuação em Black Mirror 7. Também está no elenco da temporada Will Poulter, presente no filme interativo Bandersnatch (2018). Entre outros atores vistos no trailer, estão Awkwafina, Peter Capaldi, Rashida Jones e Paul Giamatti.