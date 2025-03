Wagner Moura interpreta Manny na minissérie "Ladrões de Drogas" (2025), do Apple TV+. Apple TV+ / Divulgação

Segundo o site Gold Derby, especializado no circuito de premiações de Hollywood, Wagner Moura pode se tornar o primeiro ator brasileiro a disputar o Emmy, o principal troféu da TV e do streaming nos Estados Unidos. O baiano de 48 anos vem recebendo elogios da crítica por seu desempenho como coadjuvante em Ladrões de Drogas (Dope Thief, 2025), minissérie do Apple TV+ com oito episódios. Os dois primeiros foram lançados nesta sexta-feira (14), e o capítulo de estreia é dirigido pelo cineasta Ridley Scott.

Baseada em romance publicado em 2009 por Dennis Tafoya, Ladrões de Drogas foi criada por Peter Craig, um dos roteiristas dos policiais Atração Perigosa (2010) e Bad Boys para Sempre (2020) e indicado ao Oscar de roteiro adaptado como um dos autores de Top Gun: Maverick (2022). Ele também é coescritor da trama de Batman (2022).

A história se passa em Filadélfia, onde Raymond Driscoll e Manny Carvalho, amigos desde a adolescência, fingem ser agentes da DEA (órgão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos encarregado da repressão e controle de narcóticos) para roubar drogas e dinheiro de pequenos traficantes. Em uma de suas ações, eles acabam entrando em uma tremenda enrascada ao se envolverem com policiais de verdade e com uma grande operação de produção e distribuição de entorpecentes.

Ray (Brian Tyree Henry) e Manny (Wagner Moura) em cena de "Ladrões de Drogas". Apple TV+ / Divulgação

Conhecido como o Paper Boi da série Atlanta (2016-2022) e concorrente ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Passagem (2023), Brian Tyree Henry faz o personagem principal, Ray. Wagner Moura, que disputou o Globo de Ouro em 2016 pelo papel de Pablo Escobar na série Narcos e que trabalhou em um dos filmes mais comentados nos EUA no ano passado, Guerra Civil (2024), interpreta Manny. Consta que o personagem tem origem brasileira, mas nos dois primeiros episódios o único idioma que fala além do inglês é o espanhol. E o vilão da trama, ao fazer uma ameaça, se refere a ele como "Che Guevara".

O enredo e alguns temas sociopolíticos permitem filiar Ladrões de Drogas a séries como A Escuta (The Wire, 2002-2008). Além do tráfico em si e da dependência de drogas, a minissérie do Apple TV+ aborda a corrupção policial, a questão da imigração e o abandono das populações marginalizadas.

Como Ladrões de Drogas é uma produção estadunidense, Wagner Moura é elegível ao Emmy do Primetime (o horário nobre da TV dos EUA), que realizará em 14 de setembro a sua 77ª edição, e não ao Emmy Internacional. Nessa premiação, que foi instituída em 1973, o Brasil já esteve representado por 10 atores, como Júlio Andrade (pela série 1 Contra Todos e pelo telefilme Betinho: No Fio da Navalha) e Raphael Logam (duas vezes indicado pelo seriado Impuros).

Dez atrizes brasileiras também já concorreram ao Emmy Internacional, como Lilia Cabral (pelas novelas Páginas da Vida e Viver a Vida) e Adriana Esteves (pelas minisséries Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor e Justiça). Fernanda Montenegro ganhou o troféu em 2013, pelo especial Doce de Mãe, e recebeu uma segunda indicação pelo mesmo papel em 2015, quando a história virou uma minissérie.

Em entrevista ao Correio Braziliense, Moura destacou o protagonismo de um negro e de um latino no atual momento político dos EUA e disse que adorou seu papel:

— Acho que esse foi o personagem mais vulnerável que eu já fiz. Ele é um canal de emoção, todas as cenas dele são pura emoção. O bichinho sofre muito.

A atriz Marin Ireland em cena da minissérie "Ladrões de Drogas". Apple TV+ / Divulgação

Na mesma entrevista, a atriz Marin Ireland, que encarna a agente Mina, resumiu o tom e alguns dos dilemas de Ladrões de Drogas:

— Essa série apresenta um mundo em que os mocinhos e os vilões são muito difíceis de diferenciar. Temos heróis que praticam crimes, mocinhos que não vestem uniformes. Isso diz muito sobre a realidade atual do mundo. As linhas estão ficando turvas. Está todo mundo buscando um jeito de seguir em frente. Novas discussões sobre moral precisam ser levantadas.

Ray (Brian Tyree Henry) e seu pai, Bart (Ving Rhames), em cena de "Ladrões de Drogas". Apple TV+ / Divulgação

O ritmo dos dois capítulos iniciais é bastante intenso. A direção e a montagem dosam cenas de ação e violência com diálogos cômicos, momentos dramáticos e flashbacks que revelam a trajetória e a personalidade de Ray, sujeito que guarda um trauma ligado ao pai, Bart (Ving Rhames), hoje cumprindo pena na prisão. Brian Tyree Henry e Wagner Moura esbanjam carisma e fazem valer o clique no play, mas a sensação é de que Ladrões de Drogas poderia se resolver em bem menos do que oito episódios.

