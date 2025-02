Jesuíta Barbosa interpreta Ney Matogrosso em "Homem com H" (2025), filme dirigido por Esmir Filho. Paris Filmes / Divulgação

O filme inspirado na vida de Ney Matogrosso ganhou trailer (veja logo abaixo), divulgado nesta semana pela Paris Filmes. Homem com H, dirigido e escrito por Esmir Filho, acompanha a brilhante e intensa trajetória de Ney Pereira da Silva, 83 anos, desde sua infância. O cantor e intérprete é encarnado por Jesuíta Barbosa, ator visto em Tatuagem e Praia do Futuro. O elenco inclui Jullio Reis (no papel de Cazuza), Hermila Guedes (como Beíta, mãe de Ney), Bruno Montaleone (Marco de Maria), Carol Abras e Lara Tremoroux.

O diretor e roteirista Esmir Filho ganhou projeção com o curta-metragem Tapa na Pantera (2006) e tem no currículo os longas Os Famosos e os Duendes da Morte (2009), rodado no interior do Rio Grande do Sul, Alguma Coisa Assim (2017, com Mariana Bastos) e Verlust (2020).

A estreia do filme está prevista para 1º de maio, nos cinemas. Confira o texto do material de divulgação:

"Dono de uma voz inconfundível e de performances memoráveis, Ney Matogrosso morava com os pais e irmãos na pequena cidade de Bela Vista (MS). Os embates com o pai (Rômulo Braga), que insistia que o menino "virasse homem", levaram Ney a se afastar da família, antes de enveredar para a vida artística. Anos depois de sair de casa, em São Paulo, estreou como vocalista dos Secos e Molhados, ao lado de João Ricardo (Mauro Soares) e Gerson Conrad (Jeff Lyrio), dando início às performances históricas que o definiram como um dos maiores artistas brasileiros da atualidade.

O filme também revela as paixões de Ney Matogrosso, entre elas Cazuza (Jullio Reis), um de seus grandes amores, e Marco de Maria (Bruno Montaleone), seu companheiro por 13 anos. A trama é embalada por sucessos como Rosa de Hiroshima, Sangue Latino, O Vira, Bandido Corazón, Postal de Amor, Não Existe Pecado ao Sul do Equador, Encantado, e, é claro, Homem com H.

Ao retratar o período histórico da ditadura militar, Homem com H mostra que a vida de Ney está conectada com a história de um Brasil cercado pela opressão, mas que aspira à liberdade. Resistindo a toda forma de repressão da família e da sociedade, Ney Matogrosso desafiou preconceitos e inaugurou um estilo próprio. No longa, Jesuíta Barbosa aparece com os figurinos de referências animalescas de Ney, as maquiagens inspiradas no Kabuki (tradicional teatro japonês) e sua inconfundível e arrebatadora presença no palco, nas mais diferentes fases de sua carreira. Com sua atitude desafiadora e comportamento que chocava os conservadores, Ney Matogrosso firmou-se não só como um intérprete memorável, mas como uma personalidade que inspira independência e afeto".

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.