O músico porto-alegrense Jaydson, que lançou o single "Filme do Almodóvar". Coletivo Catarse / Divulgação

"Ela só quer ver filme do Almodóvar", diz o refrão da nova música do roqueiro porto-alegrense Jaydson, um manifesto enérgico e irônico em defesa do cinema-pipoca.

Já disponível em plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube, Filme do Almodóvar é o terceiro single do artista, depois de I Don't Wanna Die Young e Camisa Amarela, lançados em 2024. Seu disco de estreia deve sair ainda no primeiro semestre deste ano.

Jaydson diz que é fã do cineasta espanhol, autor de títulos premiados como Tudo sobre Minha Mãe (1999) e Fale com Ela (2002) e do recente O Quarto ao Lado (2024). Mas parece ter um certo ranço de outros fãs.

— Ao longo da vida, conheci pessoas que pareciam ter uma necessidade de serem cult. Dizer que gostavam de filmes do Pedro Almodóvar, de produções iranianas ou outras de menor apelo massivo era tido como legal — conta Jaydson no material de divulgação. — Eu adoro os filmes dele, mas curto também um blockbuster.

No single "Filme do Almodóvar", Jaydson ironiza cinéfilos radicais e defende o cinema-pipoca. Billy Valdez / Divulgação

Na parte instrumental, a canção começa com uma levada flamenca de violão para logo cair num punk rock melódico. A banda que acompanha Jaydson tem experientes músicos da cena gaúcha: Marcel Bittencourt (baixo, além de produtor), Renato Siqueira (bateria) e Rodrigo Ferreira (guitarra e violão).

Confira trechos da letra que ironiza os cinéfilos radicais: "Eu queria um horror lado B / Ela queria um francês / Um iraniano talvez / Eu queria uma comédia anos 90 / Ela não gosta, ela não gosta / Eu queria um moderno do Aronofsky / Ela prefere um antigo do Tarkovsky / Eu gosto tanto do estilo do Ti West / Ela me diz que isso é coisa de moleque / Ela discursa horas sobre o Kurosawa / Eu só quero ver um filme do Adam Sandler agora / Ela quer expressionismo alemão, italiano e filme noir / Eu quero ver de novo o filme das branquelas".

E a canção fecha assim: "Ela só quer ver filme do Almodóvar / Eu quero o multiverso do Homem-Aranha".

