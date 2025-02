Os 13 melhores filmes para ver no cinema neste fim de semana

Zoe Saldaña em "Emilia Pérez" (2024), filme dirigido por Jacques Audiard. WHY NOT PRODUCTIONS / Divulgação

O fim de semana está cheio de atrações para quem não abre mão da experiência imersiva e comunitária de uma sala de cinema. Estão em cartaz pelo menos 13 filmes que considero imperdíveis (clique nos links para saber o porquê).

Oito deles concorrem ao Oscar 2025, que conhecerá seus vencedores em 2 de março.

Emilia Pérez, por exemplo, é o campeão de indicações (são 13) — e também o campeão de polêmicas. A cada dia, surge um novo motivo para o ódio ao musical dirigido pelo francês Jacques Audiard, que tem sessões de pré-estreia neste sábado (1º) e no domingo (2) — no Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinesystem Bourbon Country, GNC Iguatemi e GNC Moinhos — e entra em cartaz na próxima quinta-feira (6). Acho imperdível menos por suas qualidades (que existem, a começar pela atuação de Zoe Saldaña) e mais para que o espectador veja com seus próprios olhos os motivos de tantas críticas negativas.

Kieran Culkin e Jesse Eisenberg (que também escreveu e dirigiu o filme) em "A Verdadeira Dor" (2024). Searchlight Pictures / Divulgação

Entre as estreias deste fíndi, está uma joia chamada A Verdadeira Dor, comédia dramática que disputa as estatuetas douradas de ator coadjuvante (Kieran Culkin) e roteiro original (assinado pelo diretor, Jesse Eisenberg, que também trabalha à frente da câmeras), mas que deveria ter sido indicada também ao Oscar de melhor filme. No Cinemark Barra, Cinesystem Bourbon Country, GNC Iguatemi e GNC Moinhos.

Há um relançamento que merece ser alardeado: o de Seven: Os Sete Crimes Capitais, que em 2025 comemora 30 anos. O policial perfeito dirigido por David Fincher pode ser visto na sala IMAX do Cinemark Wallig e também no Cinefilix Total, Cinemark Barra, Cinesystem Bourbon Country, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e GNC Praia de Belas.

Fechando a lista de estreias, recomendo Setembro 5, de Tim Fehlbaum, que compete no Oscar de melhor roteiro original ao reconstituir os bastidores da primeira cobertura televisiva ao vivo de um ataque terrorista: o da Olímpiada de Munique, em 1972, quando atletas e treinadores israelenses foram sequestrados por uma organização palestina, a Setembro Negro. No Cinemark Barra, Cinesystem Bourbon Country e GNC Moinhos.

Duas produções brasileiras valem ser destacadas. A primeira, claro, é Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, indicado ao Oscar nas categorias de melhor filme, melhor atriz (Fernanda Torres) e longa internacional, em cartaz há quase três meses. Em Porto Alegre, tem sessões no Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinemark Wallig, Cinépolis João Pessoa, Cinesystem Bourbon Country, GNC Iguatemi, GNC Moinhos e GNC Praia de Belas.

Baby, de Marcelo Caetano, é sobre um rapaz, Wellington, que, após ser liberado de um centro juvenil, se vê sem teto em São Paulo. Em um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, que o ensina a sobreviver nas ruas. Dividiu com Malu o prêmio de melhor filme de ficção no Festival do Rio, que também laureou João Pedro Mariano como melhor ator e a direção de arte de Thales Junqueira. Pode ser visto na Sala Paulo Amorim.

Ralph Fiennes protagoniza "Conclave" (2024), de Edward Berger. Diamond Films / Divulgação

Para um programa em família, a dica é Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, de Fernando Fraiha, no Cineflix Total, Cinemark Ipiranga, Cinemark Wallig e GNC Iguatemi, ou Mufasa: O Rei Leão, de Barry Jenkins, no Cineflix Total, Cinemark Barra, Cinemark Ipiranga, Cinemark Wallig, Cinépolis João Pessoa, GNC Iguatemi e GNC Praia de Belas.

Para um programa só de adultos, Babygirl, de Halina Reijn, no Cinemark Barra, Cinesystem Bourbon Country e GNC Moinhos.

