No dia 6, além de Emilia Pérez , o campeão de indicações ao Oscar e o filme mais odiado dos últimos tempos , entra em cartaz Acompanhante Perfeita , um sarcástico terror estrelado por Sophie Thatcher (vista recentemente em Herege) e Jack Quaid (da série The Boys ). Melhor não saber nada sobre a trama!

No dia 13, tem o belíssimo Sing Sing, sobre um grupo de presidiários que realizam espetáculos teatrais em uma penitenciária de segurança máxima, indicado ao Oscar nas categorias de melhor ator (Colman Domingo), roteiro adaptado e canção original (Like a Bird); Capitão América: Admirável Mundo Novo, agora com Sam Wilson (Anthony Mackie) empunhando o escudo do super-herói da Marvel; e Bridget Jones: Louca pelo Garoto, com Renée Zellweger retomando sua personagem mais famosa.