Matilda Lutz protagoniza "Vingança" (2017), filme escrito e dirigido por Coralie Fargeat. Rezo Films / Divulgação

A plataforma de streaming MUBI acrescentou recentemente a seu menu Vingança (Revenge, 2017). Trata-se do primeiro longa-metragem da diretora francesa Coralie Fargeat, que no dia 2 de março vai concorrer ao Oscar em três categorias: melhor filme — ela divide a produção de A Substância (2024) com Tim Bevan e Eric Fellner —, melhor direção e melhor roteiro original (que já foi premiado no Festival de Cannes e no Critics Choice).

O longa de estreia da cineasta foi agrupado em uma coleção intitulada Vingança!, que reúne outros cinco filmes: Kill Bill: Volume 1 (2003), de Quentin Tarantino, Oldboy (2003), de Park Chan-wook, Revanche (2008), de Götz Spielmann, Os Suspeitos (2013), de Denis Villeneuve, e Amnésia (2000), de Christopher Nolan — que entrará em breve no catálogo. Vale a pena reproduzir o texto de apresentação: "Antes de sair em busca de vingança, cave duas covas, escreveu o filósofo chinês Confúcio. Em uma busca por vingança, não há vencedores, apenas um longo caminho rumo à ruína. Ainda assim, os impulsos mais primitivos da natureza humana geram dramas envolventes: não é à toa que a sede de retribuição de Hamlet é base de uma das peças mais encenadas da língua inglesa. O público adora ver um vilão receber o que merece.

Como a mais jovem das sete artes, o cinema abraçou desde o início o sensacionalismo de uma boa história de vingança. Afinal, que melhor maneira de dar a um personagem um propósito psicológico do que uma cruzada vingativa? Os melhores filmes do gênero ocupam uma zona moral cinzenta, ponderando o custo da violência enquanto a entregam em grande estilo. Essas histórias eletrizantes são implacáveis em sua busca por justiça. Não veja os trailers antes: as tramas arrebatadoras desta coleção são melhor servidas frias".

Kevin Janssens interpreta Richard em "Vingança" (2017), filme de Coralie Fargeat. Rezo Films / Divulgação

Em Vingança, Fargeat acompanha a jornada de Jen, personagem encarnada pela italiana Matilda Lutz, atriz vista recentemente em Um Clássico Filme de Terror (2021) e em Camaleões (2023). Ela é uma socialite estadunidense que está em um relacionamento secreto com um homem casado, Richard, papel do ator belga Kevin Janssens, que fez o pai do menino Rémi em Close (2022).

Os dois voam de helicóptero para a casa isolada de Richard no meio do deserto, onde passariam um fim de semana juntos antes da viagem anual de caça de Richard com dois amigos. O problema é que esses dois sujeitos, Stan (Vincent Colombe, protagonista do curta Reality+, de Coralie Fargeat, também disponível na MUBI) e Dimitri (Guillaume Bouchède), chegam um dia antes do previsto.

A partir daí, Fargeat aborda a cultura do estupro sob a forma do filme de revanche. Em comum com A Substância, o espectador encontrará o controverso olhar objetificante da personagem feminina, a caracterização dos homens como predadores (ainda que patéticos), a estilização audiovisual e o despudor para cortar, perfurar e extrair sangue dos corpos. A sequência final chega a ser espetacular na sua combinação de suspense, violência e dor.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.