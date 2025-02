Nicolas Cage e Laura Dern estrelam "Coração Selvagem" (1990), filme dirigido por David Lynch. The Samuel Goldwyn Company / Divulgação

A Sala Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, vai fazer mais duas homenagens a David Lynch, o aclamado cineasta estadunidense que teve sua morte anunciada em 16 de janeiro, aos 78 anos.

Nesta quinta-feira (6), às 19h, haverá um bis de Coração Selvagem (Wild at Heart, 1990), que lotou a sessão realizada no dia 29 de janeiro. A apresentação será do crítico Rodrigo de Oliveira, editor da revista digital Almanaque 21 e autor do livro O Cinema de Jorge Furtado (2024), e os ingressos custam R$ 8.

Vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes, Coração Selvagem é estrelado por Nicolas Cage e Laura Dern. Eles interpretam respectivamente Sailor Ripley e Lula Pace Fortune, um jovem casal apaixonado que foge da mãe dominadora (papel de Diane Ladd) da garota e dos bandidos que ela contrata para matar Sailor. O elenco inclui Willem Dafoe, Harry Dean Stanton e Isabella Rossellini, e a trama faz várias alusões a O Mágico de Oz e a Elvis Presley.

Naomi Watts e Laura Harring em "Cidade dos Sonhos" (2001), filme de David Lynch. Europa Filmes / Divulgação

No dia 12, às 19h, também com ingressos a R$ 8, o crítico e pesquisador Danilo Fantinel apresenta a sessão especial de Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive, 2001). Para muitos críticos e grande parte de seus admiradores, esta é a obra-prima do cineasta de O Homem Elefante (1980), de Veludo Azul (1986), da série Twin Peaks (1989-1991/2017), de A Estrada Perdida (1997), de Uma História Real (1999) e de Império dos Sonhos (2006).

Cidade dos Sonhos valeu a David Lynch o prêmio de melhor diretor (dividido com Joel Coen, de O Homem que Não Estava Lá) no Festival de Cannes. O longa-metragem competiu no Oscar da mesma categoria e disputou quatro Globos de Ouro: melhor filme/drama, direção, roteiro original e música (Angelo Badalamenti).

A atriz Naomi Watts e o diretor David Lynch nos bastidores de "Cidade dos Sonhos". MUBI / Divulgação

Mulholland Drive, o nome original, faz referência à icônica via de Hollywood pela qual se entra no enigmático e instigante labirinto narrativo arquitetado por Lynch. De abordagem corrosiva sobre as engrenagens da indústria cinematográfica que devoram sonhadores ingênuos à densa imersão por postulados psicanalíticos em torno da questão de identidade e memória, Cidade dos Sonhos abre-se a múltiplas camadas de absorção diante do espectador.

Na trama, Naomi Watts interpreta Betty Elms, uma jovem aspirante a atriz que, ao vencer um concurso em sua pequena cidade, vai tentar a sorte em Hollywood, onde fica hospedada no apartamento de uma tia que viajou. Justo ali vai parar uma mulher, Rita (Laura Harring), que perdeu a memória após um acidente de carro.

Elas se tornam afetivamente íntimas e cúmplices na dupla missão: a loira quer estrelar um filme, a morena deseja saber quem de fato é. Em meio a essa jornada, as duas mulheres entram em um clube onde, antes da performance de uma cantora, o apresentador anuncia: "Silencio. No hay banda". Abre-se nesse instante uma espécie de portal que lança essas mulheres em um universo onírico. O que até então se tinha por "real" embaralha-se com projeções (ou memórias, ou sonhos, ou pesadelos) de uma mente perturbada.

