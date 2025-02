Os cinemas de shopping estão com uma baita promoção desta quinta-feira (6) até quarta (12): os ingressos custam R$ 10 em qualquer sessão, inclusive no fim de semana. É a sexta edição da Semana do Cinema, idealizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex) e do Ingresso.com.