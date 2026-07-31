Sara Bodowsky

Costa Doce
Notícia

O bistrô que conta uma história de sabores em Pelotas

Há 27 anos, o Bistrô Pelotense valoriza ingredientes da região e conquista o público tanto com seu buffet de almoço quanto com o serviço à la carte à noite

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Sara Bodowsky

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