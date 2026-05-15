Muita natureza, abelhas (sem ferrão!) e gastronomia a uma hora de Porto Alegre

No Parque do Mel, em Viamão, você pode até mesmo tocar nas abelhas nativas brasileiras, menores e delicadas. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Sei que meus leitores curtem viagens mais longas, mas também adoram um bate e volta. Por isso minha dica de hoje é o Parque Mel e Cravo, na área rural de Viamão, a cerca de uma hora de Porto Alegre. Fui conhecer fazendo uma matéria para o meu quadro Na Estrada, na RBS TV, e voltei encantada.

O grande diferencial do Mel e Cravo são as abelhas nativas sem ferrão. Isso mesmo: sem ferrão. Você pode se aproximar, observar e até ter contato com elas, sempre com respeito, porque são seres vivos e merecem cuidado. E elas produzem um mel completamente diferente do que estamos acostumados, com sabor único.

Um detalhe curioso: muita gente (eu inclusa!) passa por essas abelhas achando que são mosquitos ou moscas, mas na verdade são nossas abelhas nativas brasileiras, menores e mais delicadas. Além delas, o parque tem animais domésticos (alguns resgatados), muito espaço rural e uma proposta voltada à educação ambiental e à experiência com a natureza. É um lugar cuidado com carinho por uma família.

A experiência gastronômica também faz parte do programa. Dá para organizar um churrasco ao ar livre, almoço e, agora, no outono e inverno, eles estão prometendo um brunch com produtos locais.

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Quem quiser ver mais pode acessar o Instagram do parque, @ParqueMelECravo, ou mandar um WhatsApp para (51) 99297-4848. No @SaraBodowsky também tem um post fixado sobre o Parque Mel e Cravo.

Enoturismo brasileiro ganha uma escola

Ivane, Artur e Lucinara transformaram conhecimento em uma formação. Rodi Goulart / Divulgação

O enoturismo brasileiro está em crescimento e por conta desse protagonismo, acaba de ganhar uma iniciativa inédita e muito celebrada: nasceu a Escola de Enoturismo. Criada pelos especialistas Artur Farias, Ivane Fávero e Lucinara Masiero, promete ser uma qualificação muito importante para o mundo do vinho no país.

Artur Farias é especialista em experiências enoturísticas com atuação em mais de 200 vinícolas no Brasil e na América do Sul; Ivane Fávero é ex-presidente da Associação Mundial de Enoturismo e uma das principais referências brasileiras no desenvolvimento de destinos ligados ao vinho; e Lucinara Masiero, jornalista e estrategista em comunicação com 25 anos dedicados à construção da imagem do vinho brasileiro. Conheço a Ivane e a Lucinara há anos e posso dizer que poucas pessoas têm tanta vivência e conhecimento sobre o setor quanto elas.

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A escola se organiza em três pilares: origem, experiência e negócio. A primeira turma presencial, com 20 vagas e início em julho, acontece no Auditório Sicredi Agro, em Bento Gonçalves. Além do presencial, há programas online para profissionais, empreendedores, vinícolas e destinos turísticos de diferentes regiões do Brasil.

As inscrições já estão abertas pelo @escoladeenoturismo no Instagram ou pelo e-mail escoladeenoturismo@gmail.com

O maior cajueiro do mundo

Um dos principais pontos turísticos do Rio Grande do Norte, cajueiro tem 130 anos e 8 mil metros quadrados. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

Na semana passada, completei 50 aninhos de vida – e fui comemorar em Natal, no Rio Grande do Norte. Passei cinco dias por lá e me encantei com tanta coisa que, com certeza, vou falar ainda em outras das nossas colunas sobre essa viagem. Ah, e já deixo a dica: o período chuvoso é uma ótima época para visitar o Nordeste. O calor é mais ameno, as chuvas costumam ser rápidas e as atrações, assim como os restaurantes, ficam bem mais tranquilos.

Mas hoje quero falar de uma das experiências mais surpreendentes que tive por lá: o maior cajueiro do mundo. Ele fica em Pirangi, no município de Parnamirim, distante cerca de meia hora de Natal. E é impossível não ficar em êxtase diante dele!

A árvore tem aproximadamente 130 anos e ocupa mais de 8 mil metros quadrados, que é o equivalente a uns 70 cajueiros comuns. O perímetro chega a cerca de 500 metros. Tudo isso por causa de anomalias genéticas: os galhos crescem inclinados e, pelo próprio peso, tocam o solo, onde criam novas raízes e brotam como se fossem novos troncos. O resultado é uma única árvore que parece uma floresta inteira.

Na época da frutificação, ela produz entre 70 e 80 mil frutos – cerca de 2,5 toneladas de caju. E os visitantes podem provar. Se você for ao Rio Grande do Norte, não deixe de conhecer. E se quiser conferir um pouquinho da minha experiência por lá, tem um reels fixado no @RoteirodaSara.