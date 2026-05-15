Sara Bodowsky

Topa um bate e volta?
Notícia

Muita natureza, abelhas (sem ferrão!) e gastronomia a uma hora de Porto Alegre

O Parque Mel e Cravo, na área rural de Viamão, encanta com educação ambiental e um mel de sabor único 

Sara Bodowsky

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