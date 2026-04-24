Sara Bodowsky

No coração de Canela
Notícia

Restaurante referência em parrilla na serra gaúcha está de casa nova

Inaugurado em 2019 na Estação Campos de Canela, o La Estacíon acaba de inaugurar uma nova sede em frente à Praça João Correa

Sara Bodowsky

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