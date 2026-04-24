Restaurante referência em parrilla na serra gaúcha está de casa nova

Espaço tem dois andares: o térreo dedicado a carnes e pratos à la carte e o segundo a sequências de fondue Divulgação / Divulgação

O La Estación nasceu em 2019 na Estação Campos de Canela e rapidamente se consolidou como referência em parrilla na Serra Gaúcha. Agora, o restaurante acaba de inaugurar uma nova sede praticamente na mesma quadra, na Rua Júlio de Castilhos, 456, em frente à Praça João Correa, no coração da cidade.

O novo espaço tem 800m², todo construído com madeira, ferro e pedra, capacidade para 240 pessoas e dois andares com propostas distintas.

O térreo é dedicado às carnes de parrilla e pratos à la carte, assinados pelo chef Lucas Teles Casarin, com a influência das parrillas argentina e uruguaia. No segundo piso, uma sequência de fondue e um deck com vista para a Catedral de Pedra, que promete virar um espaço disputado, especialmente nos horários de fim de tarde.

Eu já conhecia o La Estación do endereço antigo e estive na inauguração do novo restaurante e posso dizer que as carnes são de ótima qualidade e os pratos têm execução primorosa. Agora estou ansiosa para subir as escadas e provar o fondue! Mais informações no Instagram @laestacioncanela.

Carnes do La Estación são de ótima qualidade e os pratos têm uma execução primorosa Divulgação / Divulgação

O sabor da Belle Époque portenha

Os gaúchos têm um amor especial por Buenos Aires, e com o frio chegando, a capital argentina vira um programa ainda mais irresistível. Estive lá em março, em uma viagem para produzir uma série de conteúdos sobre a cidade para o Baita Sábado, da RBSTV, para a Rádio 102.3 FM e para as minhas redes sociais, e aproveitei para visitar com mais atenção a Confitería La Ideal.

Inaugurada em 1912, era um dos endereços mais importantes da Belle Époque portenha. Foi cenário de vários filmes famosos, entre eles o musical Evita, com a cantora Madonna. Após sofrer a deterioração do tempo e da falta de manutenção, ficou fechada por seis anos para uma restauração completa. Reabriu em 2022 com tudo o que a tornou icônica preservado: os lustres franceses, os vitrais italianos, as escadas de mármore e os painéis de madeira esculpida que cobrem as paredes. Seus dois andares são igualmente deslumbrantes, e os doces são muito bons, assim como os pratos de café da manhã.

A Confitería La Ideal fica na Rua Suipacha, 384, no Microcentro. Quem quiser ver mais imagens e um vídeo pode acessar o Instagram @SaraBodowsky.

Problemas com voos ganham canal oficial

Quem viaja de avião com frequência sabe que, quando algo dá errado, encontrar o caminho certo para reclamar pode ser frustrante. No último mês, eu mesma enfrentei uma situação de atraso, que por sorte foi resolvida pela própria companhia aérea. Mas nem sempre é assim.

A Anac acaba de lançar o Anac Passageiro, plataforma que reúne informações sobre direitos e deveres de passageiros e companhias aéreas e funciona também como canal oficial de reclamações. Todas as empresas que operam voos regulares no Brasil são obrigadas a participar.