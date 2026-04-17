O "Baita Sábado" embarca para Buenos Aires; saiba o que vai rolar

A partir deste sábado, o Baita Sábado, da RBS TV, estreia uma nova fase, comemorando os dois anos no ar. Entre as novidades o meu quadro Na Estrada, que pela primeira vez deixa o Rio Grande do Sul – e o Brasil – para uma temporada internacional.
O destino escolhido é Buenos Aires, com quatro episódios direto da capital argentina.
A proposta é dar dicas para quem está indo pela primeira vez, mas também trazer sugestões menos óbvias para quem já conhece a cidade. O primeiro episódio começa caminhando pela Calle Florida. A partir dali, vamos conhecer um edifício cheio de histórias e lendas, uma livraria que já foi teatro e cinema, e uma confeitaria centenária toda em estilo europeu.
Comandado pelas comunicadoras Cris Silva e Giulia Perachi, o novo Baita Sábado terá ainda novidades como o quadro Viver Bem, com a Giulia, que vai abordar questões sobre saúde e bem-estar. Já a Amanda Souza estreia o Baita Arquivo, que resgata histórias de personalidades e programas que marcaram gerações na TV.
É sábado, a partir das 14h40min, na RBS TV, logo após a novela Terra Nostra. E para quem quiser conferir algumas dessas dicas, já têm vários vídeos sobre Buenos Aires no meu perfil do Instagram @SaraBodowsky.
Mudanças nos check-ins
A ficha de papel no check-in de hotéis e pousadas começa a sair de cena. O setor de hospedagem no Brasil passa a adotar a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH). O preenchimento, que era manual, pode ser feito online, inclusive antes da chegada.
Para o hóspede, a mudança é simples e prática: parte dos dados pode ser enviada antecipadamente, geralmente por link, reduzindo filas e agilizando o atendimento. O sistema também facilita o registro de turistas estrangeiros e organiza melhor as informações do setor.
A adoção do modelo digital tem prazo até 20 de abril e deve substituir gradualmente o check-in tradicional por um processo mais rápido e integrado. Segundo o Ministério do Turismo, até a última quarta-feira, mais de 75% dos empreendimentos formais – hotéis, pousadas, resorts e outras atividades do ramo – inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Rio Grande do Sul ainda não haviam se adaptado ao sistema.
Dia de Paleta em Porto Alegre
Já anota para a próxima semana: Porto Alegre recebe no sábado que vem, dia 25, a segunda edição do Paleta Atlântida aqui na cidade, ocupando o Cais Mauá. Em 2026, o evento dobra de tamanho: um quilometro de extensão, quatro armazéns e cerca de 200 trios de assadores preparando paleta na brasa ao longo do dia, além de 40 espaços corporativos e áreas dedicadas à gastronomia.
A programação começa às 11h e segue até o fim da tarde, acompanhando o pôr do sol no Guaíba. Ao longo do percurso, o público pode circular entre as churrasqueiras, assistir aos preparos e explorar feiras de vinhos e cervejas artesanais, food trucks e um espaço à la carte com diferentes experiências gastronômicas. Também acontece a competição do melhor trio de assadores, com premiação e participação de nomes conhecidos da cena do churrasco gaúcho.
A entrada é gratuita, mediante cadastro prévio para retirada do ticket pelo site neste link. Para quem busca uma experiência mais estruturada, há venda de tickets especiais para camarotes com open food e open bar em horários definidos, reunindo cortes premium, frutos do mar e receitas assinadas por chefs e assadores convidados. O evento passa a integrar o calendário oficial da cidade, com o Dia do Paleta Atlântida marcado para o último sábado de abril, consolidando a proposta como um dos grandes encontros gastronômicos da Capital.