O "Baita Sábado" embarca para Buenos Aires; saiba o que vai rolar

Em quatro episódios, dicas para fugir do óbvio na capital argentina Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

A partir deste sábado, o Baita Sábado, da RBS TV, estreia uma nova fase, comemorando os dois anos no ar. Entre as novidades o meu quadro Na Estrada, que pela primeira vez deixa o Rio Grande do Sul – e o Brasil – para uma temporada internacional.

O destino escolhido é Buenos Aires, com quatro episódios direto da capital argentina.

A proposta é dar dicas para quem está indo pela primeira vez, mas também trazer sugestões menos óbvias para quem já conhece a cidade. O primeiro episódio começa caminhando pela Calle Florida. A partir dali, vamos conhecer um edifício cheio de histórias e lendas, uma livraria que já foi teatro e cinema, e uma confeitaria centenária toda em estilo europeu.

Comandado pelas comunicadoras Cris Silva e Giulia Perachi, o novo Baita Sábado terá ainda novidades como o quadro Viver Bem, com a Giulia, que vai abordar questões sobre saúde e bem-estar. Já a Amanda Souza estreia o Baita Arquivo, que resgata histórias de personalidades e programas que marcaram gerações na TV.

É sábado, a partir das 14h40min, na RBS TV, logo após a novela Terra Nostra. E para quem quiser conferir algumas dessas dicas, já têm vários vídeos sobre Buenos Aires no meu perfil do Instagram @SaraBodowsky.

Mudanças nos check-ins

A ficha de papel no check-in de hotéis e pousadas começa a sair de cena. O setor de hospedagem no Brasil passa a adotar a versão digital da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH). O preenchimento, que era manual, pode ser feito online, inclusive antes da chegada.

Para o hóspede, a mudança é simples e prática: parte dos dados pode ser enviada antecipadamente, geralmente por link, reduzindo filas e agilizando o atendimento. O sistema também facilita o registro de turistas estrangeiros e organiza melhor as informações do setor.

A adoção do modelo digital tem prazo até 20 de abril e deve substituir gradualmente o check-in tradicional por um processo mais rápido e integrado. Segundo o Ministério do Turismo, até a última quarta-feira, mais de 75% dos empreendimentos formais – hotéis, pousadas, resorts e outras atividades do ramo – inscritos no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Rio Grande do Sul ainda não haviam se adaptado ao sistema.

Dia de Paleta em Porto Alegre

Primeira versão do evento na Capital foi em junho de 2025 Alx Bandeira / Divulgação

Já anota para a próxima semana: Porto Alegre recebe no sábado que vem, dia 25, a segunda edição do Paleta Atlântida aqui na cidade, ocupando o Cais Mauá. Em 2026, o evento dobra de tamanho: um quilometro de extensão, quatro armazéns e cerca de 200 trios de assadores preparando paleta na brasa ao longo do dia, além de 40 espaços corporativos e áreas dedicadas à gastronomia.

A programação começa às 11h e segue até o fim da tarde, acompanhando o pôr do sol no Guaíba. Ao longo do percurso, o público pode circular entre as churrasqueiras, assistir aos preparos e explorar feiras de vinhos e cervejas artesanais, food trucks e um espaço à la carte com diferentes experiências gastronômicas. Também acontece a competição do melhor trio de assadores, com premiação e participação de nomes conhecidos da cena do churrasco gaúcho.