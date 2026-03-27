Sara Bodowsky

Sara Bodowsky

Jornalista, radialista, comunicadora e curiosa. Apaixonada por sabores, emoções e Buenos Aires, acha que a vida é muito curta para ser vivida na zona de conforto.

Bairro Moinhos de Vento
Opinião

Que tal um brunch em Porto Alegre para celebrar a Páscoa?

Buffet completo e variado no restaurante Clos Du Moulin, no Hilton, ocorre no dia 5 de abril

Sara Bodowsky

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS