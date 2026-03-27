Que tal um brunch em Porto Alegre para celebrar a Páscoa?

Brunch no Hilton Porto Alegre inclui opções de sobremesas. Hilton Porto Alegre / Divulgação

Para quem vai passar a Páscoa em Porto Alegre e quer fugir do almoço tradicional em casa, a dica é o brunch especial de domingo, dia 5 de abril, do Hilton Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento.

A proposta é um buffet completo e muito variado no restaurante Clos Du Moulin, com opções de comidinhas que atendem desde o café da manhã até o almoço — tudo ao mesmo tempo.

Tem saladas clássicas como caesar e grega, além de bacalhau com batatas — combinando com a data, não é? Nos pratos quentes, destaque para o risoto de cogumelos, o rigatoni aos queijos, o filé-mignon ao demi-glace, o salmão com ervas e o camarão na moranga.

Nas sobremesas, o foco é o chocolate em diferentes versões, além de cheesecake de frutas vermelhas, torta de limão e pudim. Inclui bebidas não alcoólicas, um welcome drink e espaço kids — importante para quem vai com pequenos!

O brunch ocorre das 12h às 15h no Hilton Porto Alegre (Rua Olavo Barreto Viana, 18), no Moinhos de Vento. O valor é de R$ 295 por pessoa, mais taxas; crianças de sete a 12 anos pagam R$ 175 e até seis anos não pagam. Reservas pelo (51) 98164-1038.

Programação doce e divertida na Zona Sul

O Machry Armazém & Bistrô, na zona sul de Porto Alegre (Av. Wenceslau Escobar, 1.823), organiza a programação de Páscoa em dois momentos: atividades neste fim de semana e, depois, o cardápio especial no feriado.

No pré-Páscoa, a agenda é voltada às crianças. Neste domingo (29), tem caça aos ovos às 10h e pintura de casquinhas às 11h. Ao longo do dia, a Coelhinha da Páscoa circula pelo bistrô em diferentes horários, das 10h30min às 15h30min. As atividades são gratuitas, com inscrição prévia.

Já no final de semana de Páscoa, de 3 a 5 de abril, o bistrô serve o cardápio especial, com bolinhos de bacalhau, bacalhau às natas, risoto de camarão e salmão com limão siciliano.

O espaço também oferece cestas, chocolates e sobremesas artesanais para a data. Inscrições pelo (51) 99785-1375.

Pedal com história e paisagem na Capital

Passeio ciclístico para ver a cidade com mais calma e de um jeito diferente. Emmanuel Denaui / Divulgação

No fim de semana em que ainda comemoramos o aniversário de Porto Alegre, a dica é ver a capital com um outro ritmo.

Neste domingo (29), ocorre o Pedal das Chaminés, passeio ciclístico que liga dois marcos históricos: a chaminé do Shopping Total (Av. Cristóvão Colombo, 5.455) e o da Usina do Gasômetro. É um daqueles programas que misturam turismo com atividade ao ar livre, e cada um pode pedalar no seu próprio ritmo.

O trajeto tem cerca de 14 km e passa por pontos centrais da cidade, incluindo o Túnel da Conceição e a Orla, com apoio da EPTC ao longo do percurso. O evento terá também participação do grupo Pedal da ACERGS, que trabalha com inclusão de pessoas com deficiência visual, utilizando bicicletas duplas durante o passeio.