Farol, praias, museu de paleontologia e cine-teatro histórico: as surpresas de Santa Vitória do Palmar

O Radiofarol Chuí, em Santa Vitória do Palmar, é uma estrutura de auxílio à navegação que fica bem na fronteira com o Uruguai. SARA BODOWSK / Arquivo Pessoal

Passei tantas vezes por Santa Vitória do Palmar em direção ao Uruguai, até que há alguns meses parei para conhecer de verdade a cidade. E me arrependi… de não ter feito isso antes! Que delícia de lugar e que povo — conhecido como mergulhão — que te recebe com carinho e atenção.

A cidade tem uma mistura singular de culturas. Estar em Santa Vitória do Palmar é estar em uma das regiões mais ricas em histórias e lendas do nosso Rio Grande do Sul.

E aqui uma surpresa para muitos: são 162 km de costa, com praias que vão desde a divisa com o Cassino (Rio Grande), passando pelo Farol Sarita e por balneários como Hermenegildo, até chegar à fronteira com o Uruguai. Sim, porque Barra do Chuí faz parte de Santa Vitória — e lá é possível literalmente colocar um pé no Brasil e outro no Uruguai. Porque ali está a Barra del Chuy, onde inclusive há um posto da imigração uruguaia que é uma opção de entrada no país pela cidade de Chuy.

Além das praias do Atlântico, Santa Vitória tem surpresas no seu interior: o entardecer no Porto da Lagoa Mirim, onde o pôr do sol garante um espetáculo cinematográfico. O lugar também atrai observadores de pássaros e apaixonados por paleontologia, já que lá fica o Museu de Paleontologia Mário Costa Barberena. Inclusive, nas praias, a dica é caminhar olhando para o chão, uma vez que a região é rica em fósseis pré-históricos.

Vale também conhecer a Cabanha Buena Sorte, um refúgio que oferece terapia com cavalos e onde você pode saborear delícias feitas com butiá — sucos, cucas e outras iguarias típicas da região. O local recebe grupos mediante reserva.

Também há histórias esperando para serem redescobertas na praça central de Santa Vitória do Palmar, como o impressionante Cine Theatro Independência, inaugurado em 1930 e, agora, em processo de restauração. Ainda não está aberto ao público, mas tive autorização para conhecer o interior e digo para vocês: será um sonho quando ele conseguir reabrir!

Acima de tudo, o que fica é o acolhimento desse povo mergulhão. O vitoriense tem uma hospitalidade genuína, que convida sempre a voltar.