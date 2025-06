Biscoito com gosto de infância: conheça a marca que está em expansão em Porto Alegre

Produtos são feitos em Ivoti e têm oito sabores, além de outros dois na opção sem lactose. Sara Bodowsky / Agência RBS

Sabe aquele biscoito que te encanta na primeira mordida? Que pode ser coadjuvante ou ter até o papel principal num cafezinho ou lanchinho da tarde? Pois o Delícias da Jô é tudo isso.

Produzidos em Ivoti, pertinho de Porto Alegre, os biscoitos são de uma microempresa familiar que iniciou em outubro de 2021. Hoje são oito sabores produzidos com manteiga e com receita alemã: milho, cravo e canela, amendoim, laranja, limão, mel e gengibre, chocolate e coco, capuccino.

E para quem precisa da opção 100% sem lactose, tem dois sabores integrais: canela e gergelim. Os produtos não contêm conservantes e trazem aquele sabor de biscoito de vó.

Além de serem oferecidos em alguns pontos de venda na Capital, é possível também encomendar pelo perfil do Instagram @delicias_da_jo_ivoti ou pelo WhatsApp (51) 99281-5957. Logo, a marca, que está em expansão, deve passar a se chamar Biscoitos da Jô Bohn.

Experiência gastronômica em casal

Pacote conta com jantar, hospedagem, café e buquê de flores. Divulgação / Reprodução

Essa dica é para aqueles que querem comemorar o Dia dos Namorados com jantar e hospedagem: o Hilton Porto Alegre preparou uma experiência gastronômica exclusiva.

No dia 12 de junho, os casais poderão curtir, das 19h às 22h, um jantar especial em quatro tempos no POA Bistrô, o restaurante que fica no térreo do hotel. O cardápio é superinteressante, inclusive com opções diferentes de entrada, prato principal e sobremesa.

É possível reservar só o jantar, ou contratar o pacote Jante e Fique, com jantar, hospedagem, café da manhã e buquê de flores no apartamento. A hospedagem é um serviço independente do jantar.

As reservas para o jantar podem ser feitas pelo telefone (51) 98164-1038. Já para o pacote completo, o contato é (51) 99440-7600.

Arraial do Vila Flores

Evento ocorre neste fim de semana, com programação especial. Ricardo Ara / Divulgação

Quem mais, como eu, ama essa época de festas típicas? Pois neste sábado, das 14h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h, rola o 12º Arraial do Vila Flores (Rua São Carlos, 753, bairro Floresta).

O evento terá todo o pátio do histórico complexo arquitetônico decorado com bandeirinhas coloridas, panos de chita e elementos da cultura popular brasileira.

A programação conta com os shows de forró de Chinelo e Meia, Trio Cazumbá e Baião de Cordel, brincadeiras com rodadas para crianças e adultos, casamento caipira, quadrilha, correio elegante, oficina de lanternas juninas, pintura de rosto, contação de história, roda de capoeira e outras atividades.

Toda a celebração é produzida de forma colaborativa com os residentes e parceiros do centro cultural. Os ingressos para o Arraial do Vila Flores 2025 estão à venda via Sympla e também no local, com preços variados. O evento ocorre mesmo em caso de chuva.

Para toda a família

Bebida feita especialmente para o evento leva a adição de paçoquinha. Bruno Dupon Medeiros / Divulgação

E já te programa também para o sábado da semana que vem, dia 14, quando rola a tradicional Festa Junina do 4Beer 4º Distrito (Avenida Polônia, 200), com programação para toda a família.

O evento ocorre das 11h30min às 23h15min, com entrada gratuita. A festa começa com o Arraiá Kids, que vai até as 16h, e conta com brinquedos infláveis, bailinho de São João e, ainda, com o projeto Pianinho Tri, com atividade musical lúdica e interativa.