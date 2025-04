Uma boa pedida: conheça a pizzaria que está sempre de parabéns em Porto Alegre 

Vale a pena experimentar a basca. Montecchio Pizzaria / Divulgação

Tem lugares de onde já estou tão acostumada a consumir e sou tão fã que muitas vezes esqueço de trazer aqui para vocês. É o caso da Montecchio Pizzaria, umas das minhas entregas de pizza preferidas de Porto Alegre. Pelo menos uma vez por mês, a família exige uma (ou mais) pizza de lá.

E com o aniversário de oito anos da marca (que lá no início foi Giulietta, quem lembra?) preciso contar para vocês que é daquelas pizzarias que não tem erro. A massa é de longa fermentação, os insumos são escolhidos com toda qualidade e cada novo sabor só é criado se for aprovado pelos clientes – a maior parte fiéis, como eu.

Inclusive, lá no início do Roteiro da Sara, me arrisquei a criar um sabor, numa parceria muito legal com o Rodrigo Monteggia, o proprietário. É a Da Sara, com lombo canadense, cebola roxa, ovos, champignon, provolone, pimentão verde e requeijão. Indico também a basca (bacon fatiado, tomates picados e requeijão), a de estrogonofe e a jardineira (não estranhe, ela é toda vegetariana e deliciosa).

A telentrega da Montecchio funciona aos domingos, terças, quartas e quintas das 18h às 22h30min, sextas e sábados das 18h às 23h. A casa estuda abrir às segundas (e aí fechar aos domingos) a partir de maio.

As informações e cardápio podem ser conferidos no Instagram @montecchiopizzaria, no site montecchiopizzaria.com.br ou no Telefone/Whatsapp: (51) 3377-7700.

Coelhinho na Zona Sul

Risoto de camarão é um dos destaques do cardápio do Machry. Machry / Divulgação

O coelhinho da Páscoa chegou adiantado na zona sul da Capital. Este fim de semana tem uma programação muito legal para toda a família no Machry Armazém e Bistrô, restaurante tradicional da região que sempre oferece muitas delícias, além de um ambiente superbacana.

No sábado, o coelho visita o Machry de hora em hora, das 10h às 15h. O espaço também terá uma oficina de pintura de desenhos de Páscoa, onde os pequenos poderão colorir e levar para casa um coelhinho.

Já no domingo, temos a caça aos ovos no quintal às 10h. Às 10h30min, após a descoberta dos ovos, ocorre uma oficina de pintura. O coelhinho também estará presente.

Para os adultos, até o dia 20 de abril, o cardápio de almoço oferece três novos pratos: salmão com purê de raízes, tilápia à Belle Meuniere e risoto de camarão.