Conheça um charme cinematográfico para toda a família em Farroupilha

A queda d’água tem 55 metros, proporcionando uma vista do Parque Salto Ventoso de tirar o fôlego. Sara Bodowsky / Arquivo Pessoal

O Parque Salto Ventoso, em Farroupilha, é um daqueles lugares que combinam natureza bruta e beleza cinematográfica. Não é à toa que é um cenário lembrado até hoje pelo filme O Quatrilho.

A queda d’água tem 55 metros, e o salto pode ser admirado de cima e também por baixo: uma trilha permite caminhar por trás da cascata, oferecendo uma vista espetacular do paredão de pedra e da mata ao redor.

O acesso ao parque é fácil, e o caminho que leva até embaixo da cachoeira, apesar de íngreme, pode ser acessado por pessoas com cadeira de rodas (no caso de cadeiras manuais, precisam ser empurradas na subida).

O projeto para um elevador acessível já existe e está em fase de aprovação. É um passeio para toda a família e dá até para fazer um bate e volta saindo de Porto Alegre – são 110 km até lá, pouco mais de 1h30min.

Dica: prove a comidinha caseira do restaurante principal do Parque. É uma delícia! Informações pelo site saltoventoso.com.br ou pelo perfil @parquesaltoventoso. No meu perfil do Instagram, @SaraBodowsky, tem um vídeo exclusivo que fiz por lá com a equipe da RBSTV e do quadro Na Estrada. Confere!

Boa música com hora marcada

Patricia Parenza e Diego de Godoy. Letícia Remião / Divulgação

Corre porque os ingressos da festa Gudinaite terminam rápido: a próxima edição está marcada para o dia 10 de maio, no Encouraçado Butikin (Avenida Independência, 936, em Porto Alegre), das 18h às 0h.

A celebração, voltada para o público 50+ (mas que é super democrática e aceita quem curte boa música e festa começando – e terminando! – cedo), foi criada há um ano pela jornalista Patricia Parenza e pelo cineasta Diego de Godoy.

O projeto nasceu em Porto Alegre, mas já percorreu diversas cidades como Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, e em breve estará em Belo Horizonte.

Os ingressos dessa edição terão 50% do valor arrecadado destinado ao Asilo Padre Cacique e podem se adquiridos pela plataforma Sympla.

Comida peruana

Um dos pratos que experimentamos foi o arroz chaufa del mar. Bruno de Lima / Divulgação

Sou fã de testar algumas teles por aplicativos ou quando sou impactada nas redes sociais. Há cerca de duas semanas, fiz isso com o Muju Cocina Peruana. Hoje, a marca opera apenas por delivery – e com uma qualidade espetacular.

A comida peruana, de elaboração delicada, é pensada para chegar da melhor maneira na casa do cliente. Os ceviches, por exemplo, vêm com o leche de tigre (o caldo que acompanha) à parte, com indicação clara para a montagem.

Sou fã desse prato, do clássico ao cremoso (o Muju tem várias opções – sugiro pedir as degustações, que vêm com quatro tipos). Pedi também o arroz chaufa del mar, com camarões e anéis de lula. Só de escrever já fico com água na boca.

Confere também os outros pratos tradicionais e as sobremesas. Dica: o suspiro limeño (manjar de leite condensado). A tele funciona de segunda a sábado, sempre a partir das 19h. É possível pedir diretamente no site do restaurante, com preços diferenciados. O endereço é deliverydireto.com.br/mujucocinaperuana/. Perfil nas redes: @mujucocinaperuana.

Sem sair do hotel

Dei uma escapada com o marido para experimentar o Wish Serrano Resort, em Gramado. O Serrano tem 48 anos e é um hotel tradicional na cidade. Em 1995, foi adquirido pelo Grupo Wish.

A proposta era não sair do hotel. E, realmente, não saímos! O Serrano tem um spa com várias opções de massagens e tratamentos relaxantes, inclusive com atendimento para casal. São dois restaurantes, a Forneria e o The Grill, um bar para lanches, além de uma loja da Prawer. Mas o que nos encantou mesmo foram outros dois destaques: o café da manhã colonial na varanda e o Fogo e Vinho.

O primeiro é contratado à parte e servido em uma varanda exclusiva com uma vista espetacular para o centro de Gramado. Já o Fogo e Vinho é um espaço montado com espreguiçadeiras, fogueira, uma mesa de delícias com vinho, queijos, charcutaria, pães e doces organizado em meio às árvores do bosque do hotel.